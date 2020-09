Scippa un minore, 34enne arrestato

CAPISTRELLO – I Carabinieri arrestano 34enne del posto per lo scippo di una collanina.

I militari della Stazione di Capistrello hanno tratto in arresto per tentata rapina e furto con strappo un 34enne del luogo. Nella mattinata odierna, l’uomo, a bordo della propria bicicletta, ha avvicinato un minore che si trovava a piedi in pieno centro e dopo averlo minacciato di farsi consegnare dei documenti personali, gli ha strappato dal collo una collanina d’oro con ciondolo, per poi darsi alla fuga. Un parente del ragazzo ha avvertito immediatamente i Carabinieri della Stazione di Capistrello, i quali, intervenuti sul posto, hanno poi rintracciato il fuggitivo, ben noto per alcuni precedenti di polizia, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del monile sottratto poco prima al ragazzo e restituita all’avente diritto.

Il diciassettenne fortunatamente non ha patito lesioni personali gravi, ma solo una piccola escoriazione al collo e la lacerazione della T-shirt che indossava.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’arrestato gli arresti domiciliari presso l’abitazione in attesa di essere giudicato dal Tribunale di Avezzano.