L’Aquila – Iniziamo subito col dirvi che questo sarà un weekend molto gradevole dal punto di vista meteorologico. Avremo tanto sole, annuvolamenti pomeridiani isolati o del tutto assenti e temperature massime intorno ai 30°C, ben lontane dai picchi asfissianti delle temuto ondate di calore sub-tropicali.

Il principale responsabile di questo splendido weekend di inizio autunno sarà l’anticiclone delle Azzorre, che, disponendosi lungo i paralleli, prenderà possesso del bacino centrale del Mediterraneo e lo proteggerà dalle grandi perturbazioni atlantiche.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano e per l’intero periodo. Gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi saranno isolati e non porteranno precipitazioni. Temperature in rialzo, sia nei valori minimi (+11/+15°C) che in quelli massimi (+28/+31°C), ventilazione debole da ovest.

La giornata di domenica inizierà con cielo sereno ovunque. Qualche nube a sviluppo verticale in più si formerà sui rilievi nelle ore pomeridiani ma con bassa probabilità darà luogo a qualche isolato e breve rovescio. Temperature in ulteriore rialzo, sia nei valori minimi (+12/+16°C) che in quelli massimi (+29/+32°C). I venti spireranno deboli da ovest.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)