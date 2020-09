L’Aquila, Jazz e inaugurazione Maxxi: le modifiche alla viabilità

Il Jazz italiano per le terre del sisma e la riapertura di palazzo Ardinghelli, sede del Maxxi: le modifiche alla viabilità.

Domani 5 settembre e dopodomani, domenica 6 settembre, sarà modificata la circolazione e la sosta delle auto nelle zone centrali, per via dello svolgimento della manifestazione “Il Jazz italiano per le terre del sisma”. Lo rende noto il comando di polizia municipale.

In particolare, la gran parte di piazza Battaglione degli Alpini sarà chiusa al transito delle auto. Quella a ridosso dell’Infopoint e dell’imbocco con corso Vittorio Emanuele non sarà accessibile, con sosta vietata, dalle 8 di domani all’una del mattino del 7 settembre; saranno ricavati in quell’area dei parcheggi per i disabili. Divieto di circolazione e sosta vietata nella parte compresa tra gli imbocchi con via delle Tre spighe e corso Vittorio Emanuele dalle 14 all’una del mattino del giorno successivo dei giorni 5 e 6 settembre.

Interdetti alle auto, con divieto di sosta, viale Gran Sasso (dalle 8 di domani 5 settembre alle 3 del mattino del 7 settembre), via Raoul Manselli (dalle 8 di domani 5 settembre all’una del mattino del 7 settembre), corso Vittorio Emanuele, da piazza Battaglione degli Alpini all’incrocio con via Garibaldi (compreso largo Tunisia) e via Garibaldi a piazzetta Chiarino (dalle 14 alle 20 di domani e dopodomani, 5 e 6 settembre, nelle restati ore rimane in vigore l’area pedonale urbana APU2), via Paganica (dalle 14 all’una del giorno successivo dei giorni 5 e 6 settembre), piazza Santa Marina Paganica e via e arco Ardinghelli (fino all’una del mattino del 7 settembre), via XX settembre (dalle 11 alle 14 del 6 settembre, dall’incrocio con via Fontesecco in direzione villa comunale), corso Federico II e piazza Duomo, comprese le vie che confluiscono in dette via e piazza (dalle 14 all’una del mattino del giorno successivo, dei giorni 5 e 6 settembre), oltre altre strade nella zona della Rivera e di piazza Palazzo, il cui dettaglio è riportato nell’ordinanza pubblicata in questa pagina https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_456858_726_1.html . Nel provvedimento inoltre sono contenute altre prescrizioni relative alla viabilità per i giorni della manifestazione del Jazz e le autorizzazioni per i residenti e gli organizzatori dell’evento.

Nei giorni 8 e 9 settembre, in occasione delle varie attività riguardanti l’apertura del Maxxi nel restaurato palazzo Ardinghelli, a piazza Santa Maria Paganica e via e Arco Ardinghelli non si potrà transitare dalle 11 alle 19 dei giorni 8 e 9 settembre. L’ordinanza è pubblicata in questa pagina https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_456857_726_1.html .