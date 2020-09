Covid, chiude locale in centro a L’Aquila: positiva compagna del titolare

Positiva al Covid la compagna del titolare di un noto locale a Piazza Chiarino, in centro storico all’Aquila.

Il locale, su decisione del titolare, è stato chiuso, come annunciato dallo stesso con un post pubblicato su Facebook.

“Quello che non doveva succedere e’ successo! Mi e’ stato appena comunicato che la mia compagna e’ positiva al Covid”, scrive su Facebook Gianluca Spera, titolare del locale Bruno’s.

Io è da martedi che sono in autoquarantena, da quando ho saputo dei suoi contatti con un Covid Positivo e in attesa del risultato del suo tampone arrivato stamane. Mi sono immediatamente attivato per fare il tampone per me , i ragazzi del Bruno’s, i miei cari e siamo in attesa di novita’! In questo momento, visto che non c’è ancora il risultato del mio tampone, potrei per legge aprire il locale, ma non mi sento con la coscienza serena di farlo. Pertanto ho deciso di chiudere Bruno’s fino a quando avremo tutti i risultati”.

(Foto di repertorio)