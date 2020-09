Tanti auguri, Aurora!

Compie oggi 18 anni Aurora, tanti auguri!

Tanti auguri ad Aurora, che oggi festeggia il compleanno: “Finalmente 18!!!🎂🎁🎂💝 Sei diventata grande cosi in fretta ma per noi rimani la nostra dolcissima bambina dai riccioli d’oro👱🏼‍♀️ generosa e altruista; timida ma socievole con tutti; una persona vera autentica scherzosa ma mai esagerata… siamo orgogliosi di te, di come sei e ti auguriamo tutto ciò che desideri. Noi saremo sempre con te a sostenerti in qualsiasi cosa e ricorda: sei la sorpresa più bella che ci potesse capitare💖 Buon compleanno, Aurora, da mamma, papà, Swami e Manuel”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.