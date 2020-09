Tamponi Covid19, dove e come si fanno a L’Aquila

Tamponi e Covid 19, oltre che all’ospedale San Salvatore è possibile farli anche da Dante Labs, il centro genomico fondato dagli aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli.

I tamponi vengono effettuati nella sede di Dante Labs che si trova al Tecnopolo.

Il centroè stato autorizzato dal Ministero della Salute per l’esecuzione dei tamponi Covid-19, dopo aver ottenuto il via libera da tutte le istituzioni locali.

Si occupa di screening, ma anche di ricerca: sono in corso programmi per valutare la risposta dei geni al nuovo coronavirus. Ha una capacità giornaliera, già in questa fase, di poter esaminare cinquemila tamponi al giorno.

Ad oggi, presso il centro Dante Labs sono stati effettuati circa mille tamponi a livello locale e sono molti di più quelli esaminati per il resto d’Italia e anche l’estero.

La struttura offre la possibilità di eseguirli anche privatamente e in questi giorni molti vi hanno fatto ricorso, con centinaia di test al giorno.

E’ sufficiente presentarsi al gabbiotto, dalle 9 alle 13 del mattino senza prenotazione, i risultati saranno disponibili entro 24 ore.

I tamponi possono farli anche da fuori regione, come per esempio dal Lazio, dove non sono presenti strutture del genere.

Per prenotare un appuntamento, è sufficiente scrivere a servizicovid@dantelabs.com oppure chiamare il numero: 0862/1910671.