Red Blue Eagles, un calcio alle barriere: tre handbike in dono per l’inclusività

C’è chi pensa che il calcio sia solo un gioco. Eppure, da un gioco, da quella corsa dietro al pallone e dalla passione di tanti cuori, nascono cose belle. Come il dono che i Red Blue Eagles, per L’Aquila 1927, hanno fatto ad Antonello Pizzi, un giovane che due anni fa ha perso l’uso delle gambe.

Lo storico gruppo di tifosi rossoblù è sceso in campo, ancora una volta, per la solidarietà. Donate 3 bici handbike per il progetto “Back on Track”, che ha perseguito la volontà di realizzare una pista handbike a Poggio Picenze.

❤️ Solidarietà ed inclusività 💙Antonello Pizzi è un ragazzo molisano nato nel 1993 e che nell’estate del 2018 ha… Publiée par L'Aquila 1927 sur Jeudi 3 septembre 2020

Le hadbike donate sono adattabili a diverse tipologie di disabilità. Una è stata donata al giovanissimo Antonello Pizzi, un ragazzo molisano che nell’estate del 2018 ha avuto un brutto incidente, perdendo l’uso delle gambe. Ora Antonello si è rimesso in sella, sulla bici donata dai Red Blue Eagles. Questa la nota dei RBE a commento dell’iniziativa.

“Quest’anno, come ormai da oltre 10 anni a questa parte, ci eravamo messi in moto per organizzare l’XI edizione della nostra giornata “Alla mia terra giuro eterno amor”, che si è svolta sempre all’insegna della solidarietà e del ricordo di chi ci ha lasciato, ma che rappresenta l’epilogo di un percorso che ogni anno parte da lontano. Edizione purtroppo saltata per l’emergenza Coronavirus. Oltre un anno fa, abbiamo conosciuto Gadaf Haliti ed abbiamo recepito la sua storia e il suo progetto “Back on track”, con l’obiettivo di realizzare una pista per handbike nella zona di Valle del Campanaro a Poggio Picenze, comune a pochi chilometri da L’Aquila”.

“Ci siamo quindi posti un nuovo importante traguardo da raggiungere, prefissandoci di comprare e mettere a disposizione della sua associazione 3 bici handbike adattabili a diverse tipologie di disabilità. Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire la realizzazione di progetti che facilitino il raggiungimento di un modello di vita attiva tramite lo sport, supportando e coinvolgendo persone con disabilità. Il costo delle 3 bici che abbiamo donato nei giorni scorsi è di 16.000€, fondi già in nostro possesso derivati dalla sottoscrizione popolare da noi avviata da gennaio a maggio 2019, per l’acquisizione di due macchinari Dignicap e per gli altri progetti da noi sviluppati legati all’oncologia”.