L’Aquila, Biondi pronto a ricandidarsi

L’AQUILA – “Se Stefania Pezzopane vuole candidarsi come sindaco, mi ci trova”, Biondi pronto a ricandidarsi per sfidare la deputata Dem.

È in coda alla conferenza stampa per rispondere alla deputata Dem Stefania Pezzopane sulla questione ricostruzione che il sindaco Pierluigi Biondi si è detto sostanzialmente pronto a sfidarla per la carica di sindaco dell’Aquila. Da un lato, infatti, l’onorevole Pezzopane ha accusato Biondi di essere in perenne campagna elettorale, dall’altro il sindaco ha sottolineato: “Credo che in campagna elettorale ci sia lei, ed è in campagna elettorale perché probabilmente vedendosi a fine corsa nel PD vuole provare a fare il sindaco dell’Aquila. Siamo qui ad attenderla per vedere alla fine chi la spunterà, chi fa le chiacchiere sui social o chi fa i fatti”.

La frase non è sfuggita ai giornalisti presenti e a domanda diretta sulla sua eventuale ricandidatura Biondi ha risposto: “Ho detto solo che Stefania Pezzopane, se vuole, mi ci trova”.