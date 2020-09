La Asl 1 cerca infermieri, termini e scadenze per le domande

L’AQUILA – Avviso ASL per assuzioni a tempo determinato in attesa dell’espletamento del concorso da 150 posti.

Un avviso pubblico per assumere a breve infermieri a tempo determinato, creando una graduatoria di idonei a cui attingere per potenziare l’azione anti Covid e rimpiazzare i pensionamenti, in attesa dell’espletamento del mega concorso per 105 posti, il cui iter è già in corso. È questo l’intento che si prefigge la Asl con la delibera n. 1499 adottata oggi. L’avviso sarà pubblicato nella voce ’amministrazione trasparente-bandi di concorso’ del sito Asl. Nei mesi scorsi la direzione Asl si è già attivata con l’indizione del concorso per 105 infermieri che però, per il suo espletamento, visto anche l’altissimo numero di domande, oltre 7.300, richiederà del tempo.

Il personale infermieristico che sarà reperito con l’avviso a tempo determinato adottato oggi, con selezione per soli titoli, verrà utilizzato per le diverse esigenze presenti sul territorio aziendale. I nuovi operatori saranno infatti impiegati per rafforzare l’impegno nell’emergenza pandemia, garantire il ricambio a chi va in pensione (il turn over) e, più in generale, per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

Per partecipare all’avviso gli interessati avranno 10 giorni di tempo a partire da domani (la scadenza è quindi fissata al 12 settembre). Per presentare domanda occorre procedere, obbligatoriamente, all’iscrizione on line sul sito della Asl, utilizzando la piattaforma https://asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it