Il Jazz italiano per le terre del sisma, 10 piazze e 200 artisti accendono L’Aquila

Il Jazz italiano per le terre del sisma, presentata la quinta edizione della rassegna jazz.

Una quinta edizione confermata, nonostante il Covid, per Il Jazz italiano per le terre del sisma. Un programma di concerti tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Ancora una volta l’arte sarà la risposta e la reazione di una terra alle emergenza vissute.

Tre direttori artistici per l’edizione 2020, per l’appuntamento che toccherà L’Aquila nei giorni del 5 e 6 settembre.

“Sarà un weekend di festa per tanti motivi – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – Due giorni da vivere consapevolmente, mantenendo sempre alta l’attenzione. Mi piace sottolineare un aspetto: sicuramente c’è stato un rallentamento dei tempi a causa del Covid-19, ma L’Aquila dimostra che non arretra di fronte al percorso che ha intrapreso. Con i fondi raccolti lo scorso anno, grazie agli spettacoli della Perdonanza, il Comitato ha deciso di sostenere, tra le altre cose, proprio il progetto dell’associazione Il Jazz va a scuola, in collaborazione con la Scuola Dante Alighieri. Perché Il Jazz italiano per le terre del sisma non è solo un evento che si esaurisce nei due giorni di festa, ma racchiude un percorso che fa crescere la città“.

10 piazze accoglieranno la manifestazione, 200 i musicisti protagonisti de Il Jazz italiano per le terre del sisma 2020.

“Una rassegna che si svolgerà nel totale rispetto della normativa sanitaria”, è stato spiegato nel corso della conferenza di presentazione di questa mattina a Palazzo Fibbioni.

La Marcia Solidale, inserita nel programma, è partita nei giorni scorsi da Camerino.

Un percorso a tappe, il “cammino laico” nelle terre duramente colpite dai recenti terremoti e oggi doppiamente isolate. La Marcia torna con la stessa passione, lo stesso amore per il territorio e per il linguaggio universale della musica, per non smettere mai di credere nella rinascita.

Il Presidente dell’associazione I-Jazz, Corrado Beldì, ha dichiarato: “Stiamo dando continuità a una manifestazione importante, a livello sociale e culturale. Sicuramente sono stati mesi complicati. I 70 soci della nostra associazione I-Jazz sono stati fermi, perché i concerti stessi si sono fermati nel lockdown e non solo. L’Aquila rappresenta per noi un punto di rinascita: qui si radunerà tutto il sistema del Jazz italiano. La manifestazione sarà corale, coinvolge ad esempio l’Associazione dei Musicisti Italiani, Il Jazz va a scuola, l’Associazione dei Fotografi Italiani e molte altre. Quindi c’è un ampio interesse intorno alla rassegna e questo ci rende orgogliosi. Sono grato ai sostenitori della manifestazione e ai direttori artistici che hanno curato il programma 2020“.

Il Jazz Italiano per le Terre del sisma: il programma a L’Aquila

Otto giorni di concerti, sei giorni di cammino da Camerino a L’Aquila percorrendo sentieri segnalati, strade di campagna e tratti di strade asfaltate. Tra i passi, le salite le discese, saranno organizzati molti eventi musicali sul percorso; alcuni degli artisti presenti: Orchestrino, Francesco Bearzatti, Carmine Ioanna, Emmanuel Losio, Manuel Magrini e molti altri.

A L’Aquila due giorni di concerti (5 e 6 settembre), che terranno conto delle nuove normative a seguito dell’emergenza Coronavirus e che, proprio per questo motivo, vedranno un programma più diluito a partire già dal pomeriggio del sabato, con l’inizio degli eventi musicali dalle ore 17.

Sabato 5 e Domenica 6 settembre 2020

Presentatori: Pierluigi Siciliani e Fiorenza Gherardi

PIAZZA DUOMO

Sabato 05.09 ore 20:00 ENRICO INTRA dirigeBig Band del Conservatorio di Musica “A. Casella”

Italo D’Amato, Sabatino Matteucci, Gianluca Caporale, Marcello Balena, Riccardo Maggitti

Emanuele Graziano, sassofoni

Alessandro Di Bonaventura, Gabriele Mascitti, Giuseppe Iacobucci, Giordano Lizzi, trombe

Antonio Petrelli, Giorgio Filippetti, Cristiano Sanguedolce, Manuel Papetti, tromboni e tuba

Mattia Parissi, pianoforte

Aurelio Almonte, Alessio Fioretti, chitarre

Pietro Pancella, contrabbasso

Davide Di Giuseppe, batteria

Sabato 05.09 ore 21:00 AGUS Collective plays Carlo Conti

Alice Ricciardi, voce

Daniele Tittarelli, sax alto, flauto

Pietro Tonolo, sax tenore, flauto

Francesco Fratini, tromba

Pietro Lussu, pianoforte o fender rhodes

Enrico Bracco, chitarra

Cristiano Mastroianni, chitarra

Marco Acquarelli, chitarra

Vincenzo Florio, contrabbasso

Stefano Nunzi, basso elettrico

Armando Sciommeri, batteria/percussioni

Fabio Sasso, batteria / elettronica

Andrea Nunzi, batteria

Sabato 05.09 ore 21:45 ANTONELLO SALIS & SIMONE ZANCHINI DUO “LIBERI”

Antonello Salis, pianoforte e fisarmonica

Simone Zanchini, fisarmonica e live electronics

Sabato 05.09 ore 22:30 STEFANO COCCO CANTINI – STRAIGHT LIFE

Stefano Cocco Cantini, sax

Ares Tavolazzi, contrabbasso

Andrea Beninati, batteria

Sabato 05.09 ore 23:15 GHOST HORSE

Dan Kinzelman, sax tenore

Filippo Vignato, trombone

Glauco Benedetti, tuba

Gabrio Baldacci, chitarra

Joe Rehmer Basso, elettrico

Stefano Tamborrino, batteria

Sabato 05.09 PREMIAZIONI: AMEDEO TOMMASI / GUIDO MANUSARDI

Domenica 06.09 ore 19:00 A SECRET GARDEN – “Omaggio a Gianni Lenoci”

Roberto Ottaviano, sassofoni

Gianna Montecalvo, voce

Marino Cordasco, pianoforte

Giorgio Vendola, contrabbasso

Marcello Magliocchi, batteria

Domenica 06.09 ore 19:45 FRANCO PIANA & FRIENDS “Omaggio ad ALDO BASSI”

Franco Piana, flicorno

Claudio Corvini, tromba e flicorno

Ferruccio Corsi, Gianni Savelli, sassofoni

Stefania Tallini, pianoforte

Luca Pirozzi, contrabbasso

Pietro Iodice, batteria

Domenica 06.09 ore 20:30 MAURO OTTOLINI feat. FABRIZIO BOSSO “Storyville Story”

Mauro Ottolini, trombone

Fabrizio Bosso, tromba

Glauco Benedetti, sousaphone

Vanessa Tagliabue, voce

Paolo Birro, pianoforte

Paolo Mappa, batteria

Domenica 06.09 PREMIAZIONI: FRANCO FAYENZ / EVITA POLIDORO/MARIO GUIDI

PARCO CASTELLO

Sabato 05.09 ore 17:00 ROOTS MAGIC

Enrico De Fabritiis, sassofoni

Alberto Popolla, clarinetti

Gianfranco Tedeschi, contrabasso

Fabrizio Spera, batteria

Sabato 05.09 ore 18:00 SIMONE ALESSANDRINI “STORYTELLERS

Simone Alessandrini, sax alto, composizioni

Antonello Sorrentino, tromba

Federico Pascucci, sax tenore, clarinetto

Riccardo Gola, contrabbasso, synth bass

Riccardo Gambatesa, batteria

Domenica 06.09 ore 15:00 SHE’S ANALOG

Stefano Calderano, chitarra

Luca Sguera, fender rhodes, synth

Giovanni Iacovella, batteria

Domenica 06.09 ore 16:00 MIRKO CISILINO EFFETTO CARSICO

Mirco Cisilino, tromba

Beppe Scardino, sax baritono

Filippo Orefice, sax tenore

Marzio Tomad, basso

Marco D’Orlando, batteria

Domenica 06.09 ore 17:00 XY QUARTET

Nicola Fazzini, sax alto e sax soprano

Saverio Tasca, vibrafono

Alessandro Fedrigo, basso

Luca Colussi, batteria

Domenica 06.09 ore 18:00 HAND LOGIC

Lorenzo Pellegrini, chitarra e voce

Leonard Blanche, synth, elettronica

Alessandro Cianferoni, basso, synth

Daniele Cianferoni, batteria

PIAZZA PALAZZO

Sabato 05.09 ore 17:00 SILVIA BOLOGNESI Young Shouts

Emanuele Marsico, tomba, voce

Attilio Sepe, sax alto

Silvia Bolognesi, contrabbasso, composizioni

Sergio Bolognesi, batteria

Sabato 05.09 ore 18:00 CECILIA SANCHIETTI TRIO “La terza via”

Cecilia Sanchietti, batteria e composizioni

Pierpaolo Principato, pianoforte

Marco Siniscalco, basso elettrico

Sabato 05.09 ore 19:00 ROBERTO PIANCA TRIO

Roberto Pianca, chitarra

Niccolò Cattaneo, organo hammond

Matteo Rebulla, batteria

ROUND MIDNIGHT JAZZ CLUB a cura dell’Associazione ITALIA JAZZ CLUB

Sabato 05.09 ore 21:30 DARIO CECCHINI SUPERQUARTET

Dario Cecchini, sax baritono

Claudio Filippini, pianoforte

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Stefano Tamborrino, batteria

Sabato 05.09 ore 22:30 JAM RESIDENT BAND

Daniele Tittarelli, sax alto

Francesco Lento, tromba

Pietro Lussu, pianoforte

Matteo Bortone, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria

PIAZZA CHIARINO

Sabato 05.09 ore 17:00 PASQUALE INNARELLA GO ­­­_DEX Quartet

Pasquale Innarella, sax tenore

Paolo Cintio, pianoforte

Leonardo De Rose, contrabbasso

Giampiero Silvestri, batteria

Sabato 05.09 ore 18:00 JACOPO JACOPETTI “Progetto Latino”

Jacopo Jacopetti, sassofoni

Heloisa Lourenco, voce

Marco Ponchiroli, pianoforte

Paolo Andriolo, basso

Enzo Zirilli, batteria

Domenica 06.09 ore 15:00 INDACO TRIO “ D’amore e di orgoglio”

Silvia Donati, voce

Camilla Missio, contrabbasso

Francesca Bertazzo Hart, chitarra

Domenica 06.09 ore 16:00 CLAUDIO FILIPPINI – FILIPPO BUBBICO

Claudio Filippini, pianoforte

Filippo Bubbico, batteria, elettronica

Domenica 06.09 ore 17:00 SOPHIA TOMELLERI QUARTET

Sophia Tomelleri, sassofoni

Simone Daclon, pianoforte

Alex Orciari, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

Domenica 06.09 ore 18:00 GIORGIO CUSCITO THE JEEPERS

Giorgio Cuscito, sax alto e arrangiamenti

Nicola Tariello, tromba

Massimo Pirone, trombone

Marco Guidolotti, sax baritono e clarinetto

Felice Tazzini, pianoforte

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Marco Rovinelli, batteria

PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA

Sabato 05.09 ore 17:00 SUSANNA STIVALI Caro Chico

Susanna Stivali, voce

Alessandro Gwis, pianoforte

Marco Siniscalco, basso elettrico e contrabbasso

Marco Rovinelli, batteria

Sabato 05.09 ore 18:00 PIETRO TONOLO “Twelve gates to the city”

Pietro Tonolo, fiati

Charlie Cinelli, basso e voce

Giancarlo Bianchetti, chitarra

Giovanni Giorgi, batteria

Sabato 05.09 ore 19:00 PHASE DUO Eloisa Manera & Stefano Greco

Eloisa Manera, violini e voce

Stefano Greco, elettronica e monochord

Domenica 06.09 ore 16:00 WELAWARE

Francesco Panconesi, sax tenore

Pietro Paris, contrabbasso

Evita Polidoro, batteria

Domenica 06.09 ore 17:00 FULVIO SIGURTÀ – STEFANO ONORATI ACOUSTIC SINGULARITY

Fulvio Sigurtà, tromba

Stefano Onorati, pianoforte

Domenica 06.09 ore 18:00 MANLIO MARESCA MANUAL FOR ERRORS

Manlio Maresca, chitarra

Daniele Tittarelli, alto sax

Francesco Lento, tromba

Matteo Bortone, contrabbasso

Ivan Liuzzo, batteria

PIAZZA GESUITI

Sabato 05.09 ore 17:00 MARILENA PARADISI RiCCARDO BISEO DUO

“ESTAMPORANEA-MENTE”

Marilena Paradisi, voce

Riccardo Biseo, pianoforte

Sabato 05.09 ore 18:00 NAOMI BERRILL SUITE DREAMS

Naomi Berrill, voce e violoncello

Domenica 06.09 ore 16:00 MARCELLA CARBONI MAX DE ALOE DUO POP HARP

Marcella Carboni, arpa elettroacustica

Max De Aloe, armonica

Domenica 06.09 ore 17:00 ALESSANDRO GALATI – MIRCO MARIOTTINI RITUAL SONGS

Alessandro Galati, pianoforte

Mirco Mariottini, clarinetto

Domenica 06.09 ore 18:00 MARCO COLONNA SOLO

Marco Colonna, clarinetti

CASA DELLO STUDENTE

Domenica 06.09 ore 12:00 STEFANO TAMBORRINO SEACUP

Stefano Tamborrino, batteria e voce

Dan Kinzelman, sax tenore

Ilaria Lanzoni, violino

Katia Moling, viola

Andrea Beninati, violoncello

Gabriele Evangelista, contrabbasso

BASILICA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO o SAN BERNARDINO

Domenica 06.09 ore 15:00 ANDREA REA PIANOFORTE SOLO

Domenica 06.09 ore 16:00 FRANCESCO NASTRO PIANOFORTE SOLO

Domenica 06.09 ore 17:00 GIOVANNI GUIDI PIANOFORTE SOLO

99 CANNELLE

Sabato 05.09 ore 15:30 DARIO CECCHINI SOLO

Dario Cecchini, sax baritono

PIAZZA CHIARINO

Domenica 06.09 Palco Alexanderplatz Jazz ClubOre 21:00 ABRUZZESI PER LE TERRE D’ABRUZZO

Lorenzo Tucci, batteria

Renato Gattone, contrabbasso

Claudio Filippini Pianoforte

Francesco Cipollone sax tenore

Ore 22:00 GINASKI WOP BARDAMU

Ginaski Wop batteria, percussioni, sampler,voce

Alfonso Tramontana, pianoforte, tastiere, sintetizzatore, voce

Davide Di Pasquale, trombone

Elaisa Mancini , voce

Sul palco Perfomance live di due Street Artist

CRAZY DIXIE BAND Street band

Antonio Marinelli, sax soprano

Giulio Filippetti, tromba

Giorgio Filippetti, trombone

Andrea Marinelli, tuba

Angelo Bernardi, banjo

Mattia Marrone, grancassa

Davide Russo, rullante

SPAZIO INFANZIA

Laboratori ideati e svolti da IJVAS in collaborazione con la scuola Dante Alighieri

Nati Nelle note Laboratori Prima Infanzia