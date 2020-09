Coronavirus, a Bugnara obbligo mascherine per tutto il giorno anche all’aperto

Mascherine h24 a Bugnara, anche nei luoghi all’aperto, fino al 13 settembre. Restringimento delle misure anti-contagio, dopo i diversi casi Covid emersi nelle ultime ore.

Firmata l’ordinanza comunale. Viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio comunale, per l’intero arco delle 24 ore, anche all’aperto, negli spazi pubblici. Obbligo che sarà in vigore fino al giorno 13 settembre, come da disposizioni dell’ordinanza.

“Dato atto che – si precisa – dalla disamina dei dati resi disponibili dalla Prefettura-UTG dell’Aquila, emerge un’evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia con riferimento al territorio comunale che dell’intera Valle Peligna, si è ritenuto necessario implementare le misure di protezione già in atto”.

Non sono obbligati a infossare le mascherine i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilita non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.