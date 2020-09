Sulle Tracce del Drago, tre giorni all’insegna del fantasy

L’AQUILA – Tutto pronto per l’edizione 2020 del festival fantasy “Sulle Tracce del Drago”, la presentazione.

La Perdonanza è appena giunta al termine, ma L’Aquila non smette di vestirsi a festa, cambia solo l’abito ma l’entusiasmo e la voglia di divertirsi rimane invariata. Dal 4 al 6 settembre si terrà l’undicesima edizione, la sesta dal sisma, del festival fantasy “Sulle Tracce del Drago” il cui programma è stato presentato questa mattina presso Palazzo Fibbioni.

Sarà una tre giorni di spettacoli, mostre, dibattiti e concerti che avranno come denominatore comune la fantasia in tutte le sue possibilità espressive. La manifestazione si svolgerà principalmente presso l’Emiciclo e la Villa Comunale e vedrà intervenire alcune tra le principali associazioni aquilane di attività ludico-culturale insieme a gruppi provenienti da fuori regione, indice che l’evento è in continua crescita.

“Sono felice di poter annunciare – ha dichiarato Pierluigi Biondi – che il Covid, così come non ha potuto fermare la Perdonanza, non ha potuto impedirci di onorare anche questo appuntamento di fine estate. La nostra città ha una gran voglia di vivere dopo il lungo periodo di quarantena, penso ai tanti ragazzi che, costretti nel chiuso delle loro case, hanno fatto ricorso a quella libertà che solo la fantasia sa dare.”

Il programma della manifestazione è fitto e propone iniziative per tutte le età, ci saranno gare cosplay e dimostrazioni in cui interverranno, tra i tanti gruppi di appassionati, i ragazzi di The Rogue Ones – Star Wars Adriatic Fan Club, composto da appassionati della celebre saga cinematografica, i cacciatori di fantasmi di I Love Ghostbusters – Distretto 88, le dame ed i gentiluomini di un periodo vittoriano rivisitato di Steampunk 99 ed i rievocatori dell’associazione culturale Compagnia Rosso d’Aquila. Non mancheranno i concerti che spazieranno dalla musica medievale dei Rota Temporis alle sigle dei cartoni animati eseguite da Giorgio Vanni.

“Sapevamo che per organizzare questa undicesima edizione avremmo incontrato notevoli difficoltà – ha aggiunto Riccardo Cicerone a nome di tutti gli organizzatori di L’Aquila Che Rinasce – ma grazie al lavoro svolto in sinergia con tutte le altre associazioni che interverranno siamo riusciti a donare alla città questi tre giorni di aggregazione e divertimento”.

Gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle norme di comportamento previste per combattere la diffusione del Coronavirus, nel caso dei concerti sarà consentito l’accesso nella zona antistante il palco ad un numero massimo di 250 persone, i biglietti potranno essere ritirati, per un massimo di due per ogni spettatore, presso l’infopoint dell’associazione L’Aquila che Rinasce, presso il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo.

“Sulle Tracce del Drago”, il programma 2020.

Venerdì 4 Settembre

Villa Comunale

16.00 / Apertura stand e Gastronomia

Area Games

21.30 / Torneo di Magic: The Gathering – Commander Nights a cura di Grande Inverno

Gioco Guidato dalle ore 16.00 alle ore 2.00 a cura delle associazioni Mellon e Playadice

Emiciclo

16.00 / Animazione a cura di Legno Ferro, Maja Nocte, Distretto 88, The Rogue Ones, Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 16:30 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 17.00 / Inaugurazione alla presenza delle autorità ed esibizione dei Bandierai dei 4 Quarti

Ore 17.00 / Thè Steampunk – Only for Cosplayers – a cura di Steampunk 99 con Dolci Aveja

Ore 19:00 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Palco Villa Comunale

Ore 18.00 / Talk Arne Bartowsky + Lupin Channel

Ore 21.00 / St. James Infirmary – Concerto

Ore 22.00 / Green Clouds – Concerto

Ore 23.00 / Disko – Concerto

Sabato 5 Settembre

Villa Comunale

10.00 / Apertura stand e Gastronomia

Area Games

11.30 / Torneo di Yu-Gi-Oh! card game a cura di Lost Dungeon

15.30 / Torneo di Magic: The Gathering – Booster Draft a cura di Grande Inverno

16.00 / Torneo di Keyforge card game a cura di Lost Dungeon

Gioco Guidato dalle ore 16.00 alle ore 2.00 a cura delle associazioni Mellon e Playadice

Emiciclo

10.00 / Animazione a cura di Legno Ferro, Maja Nocte, Distretto 88, The Rogue Ones, Achille Marozzo, Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 16:00 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 17.00 / Thè Steampunk – Only for Cosplayers – a cura di Steampunk 99 con Dolci Aveja

Ore 18:45 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Palco Villa Comunale

Ore 16.30 / Dr Antiaccademico – Conferenza “Cinema post Covid quali prospettive?”

Ore 17.30 / Dellimellow – Conferenza “K-pop e serie TV coreane, la nuova moda”

Ore 19.00 / Le Frasi di Osho: Federica Palmaroli + Riccardo Cicerone

Ore 21.00 / Cartoni per caso – Concerto

Ore 22.00 / Giorgio Vanni – Concerto

Ore 23.00 / Dj Osso – Osso Vs. Osso

Parco de Castello

16.00 / Gara Mini 4WD Sport – 99’s Cup – Seconda Edizione

Domenica 6 Settembre

Villa Comunale

10.00 / Apertura stand e Gastronomia

10.00 / Gara Mini 4WD Sport – 99’s Cup – Seconda Edizione

Stand Virtualmente

10.00 – 22.00 Torneo in Realtà Virtuale di Pistol Whip a cura di VirtualMente

Area Games

11.30 / Torneo Dragonball Super card game a cura di Lost Dungeon

15.30 / Torneo di Magic: The Gathering – Formato Modern a cura di Grande Inverno

Gioco Guidato dalle ore 16.00 alle ore 2.00 a cura delle associazioni Mellon e Playadice

Emiciclo

10.00 / Animazione a cura di Legno Ferro, Distretto 88, The Rogue Ones, Achille Marozzo, Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 15.00 – 19.00 / Mercatino dei bambini a cura di Bambini di ieri e di Oggi

Ore 16:00 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 16.30 / Esibizione dei Bandierai dei 4 Quarti

Ore 17.00 / Thè Steampunk – Only for Cosplayers – a cura di Steampunk 99 con Dolci Aveja

Ore 18:45 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Palco Villa Comunale

Ore 16.00 / Spiderman Live Show – Spettacolo di doppiaggio dal vivo e intervista con Alex Polidori e Marco Noctis

Ore 17.30 / Gara Cosplay

Ore 19.00 / Premiazione Gara Cosplay

Ore 20.00 / Sulle Tracce del Canto: Baby Singer a cura di Marco Panepucci

Ore 22.00 / Rota Temporis – Concerto e Animazione

L’ingresso ai concerti è contingentato per 250 posti a sedere. I biglietti gratuiti per entrare nella zona transennata e avere il posto a sedere avverrà il giorno stesso del concerto (Venerdì dalle ore 16, Sabato e Domenica dalle ore 10) – presso l’INFO POINT di L’Aquila che Rinasce situato sotto il colonnato dell’Emiciclo. Obbligo di mascherina. Rilevamento di temperatura all’ingresso.