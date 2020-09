Cammino dei Parchi in 7 giorni, parte dall’Aquila l’impresa di Maiolli e Di Manno

Cammino dei Parchi in sette giorni: parte dall’Aquila l’impresa di Maiolli e Di Manno. I due atleti proveranno a coprire in un tempo record il percorso di ben 430 chilometri

Cammino dei Parchi, partirà dall’Aquila, e più precisamente dal Santuario della Madonna Fore, l’avventura di Mauro Maiolli e Antonio Di Manno, due ultra-atleti di fama nazionale, che proveranno a coprire i 430 chilometri, e i più di 18.000 metri di dislivello positivo.

Il Cammino dei Parchi in meno di una settimana.

Una vera e propria impresa, se si pensa che originariamente il disegno dell’itinerario è stato suddiviso in venticinque tappe, con una durata consigliata, per i camminatori sportivi e gli amanti del trekking, di quattro settimane. Una rivoluzione temporale che vede anche l’inversione del senso di marcia, a rendere ancor più complessa la positiva riuscita dall’impresa: la partenza, infatti, sarà dall’Aquila, per dirigersi poi verso il centro di Roma, dove si concluderà, sette giorni e sei notti dopo, nella suggestiva location del Circo Massimo.

“Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso perché, spiegano i due atleti, dopo tanti anni di attività agonistica, spesso nello stesso team, in questo periodo di assenza forzata dalle gare avevamo il desiderio di un’impresa che ci mettesse in gioco con noi stessi, e ci ponesse alla prova sia sotto l’aspetto fisico, che sotto quello mentale“, spiegano i protagonisti.

Dopo aver studiato approfonditamente il Cammino Naturale dei Parchi (CNP), un percorso che si estende dal Lazio all’Abruzzo, nato nel 2016 per valorizzare le bellezze naturali del centro Italia, Mauro Maiolli e Antonio Di Manno hanno deciso di accorpare molte delle frazioni previste dalla guida originale, rimodulandone la progressione, senza però variarne il tracciato: ecco, dunque, che le tappe raggiungeranno anche i 70 chilometri in un solo giorno, con le soste notturne che verranno effettuate ad Amatrice, Antrodoco, Pescorocchiano, Orvinio, Livata e Palestrina, prima di raggiungere la Capitale.

Due uomini da soli, alla ricerca di un’impresa che verrà compiuta in totale autosufficienza, quindi senza il supporto di un team, ma portando con loro tutto quanto necessario per poter arrivare a Roma: un equipaggiamento in grado di poter garantire il proseguo del percorso anche in condizioni di meteo avverso, con l’ausilio di barrette energetiche, carbogel e integratori salini come base di alimentazione.

“Sappiamo che sarà un’esperienza molto dura – proseguono Maiolli e Di Manno – la difficoltà maggiore sarà nel cercare di recuperare velocemente le energie tra un giorno e l’altro. Il fattore meteorologico, inoltre, sarà fondamentale per uno sviluppo ottimale dell’attività. Da non sottovalutare, poi, il consumo energetico, che se non ben monitorato, potrebbe far precipitare la nostra condizione fisica: sarà fondamentale, chilometro dopo chilometro, il reintegro delle calorie e dei liquidi consumati”.

Cammino dei Parchi, i tempi dell’impresa

La partenza di ogni tappa sarà intorno alle 6:00 del mattino, in modo da poter sfruttare il più possibile il fresco delle prime ore della giornata, provando a coprire circa 40 chilometri prima della sosta per il pranzo, a seguito della quale concludere il percorso di giornata.

La prima frazione, che come detto avrà inizio a L’Aquila, si concluderà ad Amatrice: una scelta fortemente voluta da entrambi gli atleti, che vogliono così unire simbolicamente le due città che negli scorsi anni sono state colpite da tremendi terremoti.

Di seguito il dettaglio delle tappe:

lunedì 07/09/2020 L’Aquila – Amatrice Km 66,700

martedì 08/09/2020 Amatrice – Antrodoco Km 70,500

mercoledì 09/09/2020 Antrodoco – Pescorocchiano Km 65,350

giovedì 10/09/2020 Pescorocchiano – Orvinio Km 47.500

venerdì 11/09/2020 Orvinio – Livata Km 56,600

sabato 12/09/2020 Livata – Palestrina Km 54,000

domenica 13/09/2020 Palestrina – Roma Km. 64,300

A supporto di quest’iniziativa, Antonio Di Manno, Presidente del Vegan Power Team, porterà avanti durante tutto il percorso del Cammino Naturale dei Parchi un’importante raccolta fondi in favore di Animals Asia, associazione nata nel 1998 a tutela degli Orsi della Luna, una particolare specie di ursidi rinchiusa in cattività e sottoposta, nel continente asiatico, a una dolorosissima pratica per l’asportazione della bile.

Mauro Maiolli, classe 1981, vice presidente del Workout Gym, è istruttore FIDAL e Ambassador ENDU. Vanta due partecipazioni al mondiale OCR (Obstacle Course Race) nel 2017 in Canada e nel 2018 a Londra. Ha partecipato, inoltre a due Europei di specialità, nel 2017 in Olanda e nel 2018 in Danimarca. Ha vinto l’edizione 2018 del Virgin Obstacle Course e si è classificato secondo generale, l’anno successivo, alla Iron Viking 42 Km in Belgio, e alla Ultra Viking 60 Km in Germania, disputate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Nel 2018 si è laureato Campione Italiano di Trail AICS per la sua categoria.

Antonio di Manno, classe 1982, presidente del Vegan Power Team e istruttore certificato di Kite Surf. Nel 2017 ha partecipato agli Europei di OCR (Obstacle Course Race), e vanta due partecipazioni al mondiale di specialità, nel 2017 in Canada e nel 2018 a Londra. Ha vinto l’edizione 2018 della Mithrace di Sabaudia, mentre l’anno successivo ha trionfato nella 6 Ore di Titina, voltasi a Matera. Sempre nel 2019 ha conquistato il secondo posto nel Varsavia Trail 21K e nella 6 Ore di Roma. Nel 2018 si è laureato Campione Italiano di Trail AICS per la sua categoria.

Per seguire i due atleti durante il percorso:

Instagram

@mauromaiolli_coach

@antonio_fraska_di_manno_vegan

Tutte le sere, a partire dal 6 settembre, giorno prima della partenza, e fino a lunedì 14, ci sarà un diretta sul profilo Instagram del Comitato Provinciale AICS Roma @aicsroma.