Wowpacknow, una rete per il turismo Made in Abruzzo di Eleonora e Sara Dioletta

Wowpacknow è la pagina presente su Instagram e Tik tok e a breve anche un blog che porta alla scoperta delle meraviglie d’Abruzzo e non solo.

Wowpacknow è nato come un passatempo per due giovani ragazze unite dalla passione per i viaggi, le sorelle Eleonora e Sara Dioletta.

Nato in piena pandemia, è presente su Instagram da fine maggio, su Tik Tok da luglio e stanno aprendo proprio in questi giorni anche la pagina Facebook con la speranza di diventare un vero e proprio blog di viaggi.

Una passione, quella per i viaggi, che negli ultimi mesi è stata solo “virtuale” a causa della pandemia. Proprio il Covid e la necessità di limitare gli spostamenti ha portato l’idea di creare Wowpacknow e di puntare per adesso su ciò che di bello l’Abruzzo può offrire, dal mare alla montagna.

Le meraviglie d’Abruzzo che tanto hanno spopolato in questa estate post Covid e i numeri parlano chiaro: tutta la regione ha registrato un boom turistico come mai accaduto negli ultimi anni.

“Il viaggio per noi è una delle tante forme che rendono possibile mettere in pratica la libertà dell’individuo – spiegano Eleonora e Sara al microfono del Capoluogo – abbiamo deciso di partire proprio dalla nostra terra, da angoli e piccole chicche che spesso sono sconosciute anche agli stessi abruzzesi”.

Eleonora e Sara nella vita lavorano con il papà Francesco, maestro gelatiere e proprietario del bar Duomo.

“Dopo il gelato, un’altra eccellenza nostrana che ci vede in prima linea da sempre insieme al nostro papà e ai fratelli, abbiamo deciso di puntare anche sulla nostra passione per i viaggi, che coltiviamo da bambine e che pratichiamo sempre insieme quando possibile”.

Wowpacknow infatti affonda le sue radici in un viaggio on the road che le due sorelle “partner in crime” hanno fatto da sole un po’ di anni fa in America.

“Vorremmo creare una rete che consenta di potersi spostare in assoluta libertà senza i vincoli di un viaggio troppo organizzato o legato a tour e agenzie”.

Il primo video, pubblicato sulla pagina Tik Tok di Wowpacknow, porta alla scoperta del fume Tirino, definito dagli esperti “il più bello d’Italia” per via della particolarità dei colori delle sue acque.

“L’acqua cristallina, la vegetazione rigogliosa e la ricca fauna accompagneranno in questo fantastico luogo che noi abbiamo voluto condividere con un video diventato in poco tempo virale”.

“Proprio partendo dai mesi scorsi, dalla chiusura imposta dall’emergenza, vorremo diventare una sorta di portavoce del turismo Made in Abruzzo, dalla montagna al mare, dai piccoli borghi alle passeggiate sul Gran Sasso”.

“In futuro, Covid permettendo, stiamo pensando di organizzare dei viaggi. Un obiettivo non ancora concreto, si potrebbe anche pensare di creare questa community per i viaggiatori proponendo delle soluzioni che vadano anche a rispettare il pianeta in tutte le sue forme”.

“Abbiamo in programma di creare da zero una casa su ruote, a partire da un furgone che ristruttureremo e arrederemo a impatto ambientale minimo con pannelli solari, wc compostante e materiali più possibile ecofriendly. Condivideremo sui social tutti i passaggi per la sua realizzazione”.

“Parleremo e racconteremo sicuramente di viaggi nel mondo ma ciò che vorremmo realmente trasmettere è la connessione tra il viaggio e la scoperta di noi stessi, la ricerca di una forma di nostra libertà come persone”, concludono.

Il video di Eleonora e Sara sul fiume Tirino diventato virale su Tik Tok