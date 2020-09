Tanti auguri a Roberta Gargano

Tanti auguri di buon compleanno a Roberta Gargano.

Roberta Gargano è conosciuta in città per il suo impegno con il Teatro Stabile d’Abruzzo ma anche per le sue mises impeccabili e coloratissime.

“Un compleanno è solo il primo giorno di altri 365 giorni di viaggio intorno al sole. Goditi il viaggio e che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno perché nella vita bisogna sempre desiderare qualcosa”.

Auguri a Roberta dalla redazione del Capoluogo.