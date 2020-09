San Benedetto dei Marsi, iniziano i lavori per la costruzione della nuova scuola

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Firmato il contratto per la costruzione della nuova scuola, il 2 settembre inizieranno i lavori.

“Anche l’ultimo adempimento burocratico finalmente è stato portato a termine. Con la sottoscrizione del contratto, si è provveduto anche a consegnare il cantiere alla società aggiudicataria della gara d’appalto. È per la nostra Amministrazione un giorno importantissimo. L’impressionante e gigantesco “Everest burocratico” è stato scalato”. Lo sottolinea il sindaco di San Benedetto dei Marsi, l’avvocato Quirino D’Orazio, annunciando l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova scuola: “Mercoledi inizieremo a toccare con mano il frutto di un estenuante lavoro, che ci ha visti occupati, senza tregua, per ben sette lunghissimi anni, durante i quali abbiamo dovuto superare ostacoli inenarrabili e molte notti insonni. Il conto alla rovescia è già iniziato. Non mi sembra ancora vero, ma tra circa 30 ore, uno dei sogni più importanti per la Nostra Comunità, comincerà a prendere corpo”.

“Non esistono parole – prosegue il primo cittadino – per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per questo ambizioso, avvenieristico, colossale e folle percorso. A loro, al Titolare dell’Usrc, ing. Raffaello Fico ed ai tecnici: ing. Francesco Mattucci, arch. Nadia Marcantonio, ing. Daniela Baliva, ing. Roberta Grasso, al Coordinatore della Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Fabrizio Curcio ed all’insostituibile ing. Alessia Placidi, a tutti i Dipendenti Comunali, in particolare all’arch. Antonio Colantonio, ing. Maurizio Iori, al nostro Segretario Comunale, dr.ssa Assunta D’Agostino, all’ing. Domenico Palumbo, quale supporto al rup, al gruppo dei progettisti, capitanati dall’ing. Giuseppe Santilli, alla società Ing. Antonio Buono srl, che si è aggiudicata i lavori, va il mio piu grande ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di questa nuova e straordinaria avventura, che trasformerà in meglio il Nostro Amato Paese”.