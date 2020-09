Ospedale L’Aquila, file per le analisi: è caos

Ospedale L’Aquila, ancora tante segnalazioni di lunghe file e attesa per fare le analisi.

Le segnalazioni arrivano alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

Una lettrice ha raccontato di essersi recata questa mattina alle 9 per fare le analisi come da prenotazione.

A causa della mancanza di operatori, i prenotati delle 9 sono slittati alle 10 e di conseguenza quelli delle 10 alle 11.

Secondo quanto riferito al Capoluogo, il problema sarebbe conseguente alla mancanza di operatori per fare i prelievi; al momento ce ne sarebbero solo 2.

“Le persone in attesa fuori il laboratorio sono parecchie – scrive la lettrice – questa mattina le temperature sono anche scese. Come pensano di risolvere il problema? In inverno tanti di noi sarebbero costretti a un’attesa al freddo e al gelo”.

