Nasce la Polisportiva L’Aquila Hockey, direttivo in rosa

L’AQUILA – Società “in rosa” per la neonata Polisportiva L’Aquila Hockey. Sodalizio al lavoro per le nomine del settore tecnico.

È nata nei giorni scorsi, sotto l’egida della presidente Stefania Ciocca, la Polisportiva L’Aquila Hockey. Il direttivo, completamente rosa, è composto dalla vice presidente Matilde Bellicoso e dalle consigliere Monica Olivieri, Giorgia Sebastiani, Arianna Sorbo e Melissa Panepucci.

Il sodalizio già dai prossimi giorni sarà a lavoro per le nomine del settore tecnico. I primi appuntamenti ufficiali della Polisportiva L’Aquila Hockey saranno le giornate di open day in programma nella struttura di “Centi Colella” il 4, 5, 11 e 12 settembre a partire dalle 17,30.

La presidente Ciocca, entusiasta per la nuova avventura, spera di poter accrescere il movimento nel capoluogo aquilano: “È un’idea nata in estate – ha esordito – l’obiettivo è quello di far avvicinare le bambine a uno sport prossimo al rugby, come da mentalità anglosassone. In occasione del campo estivo ‘Re Estate’ abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere alle bambine la disciplina dell’hockey grazie all’ausilio dei tecnici federali Roberto Serone e Antonella Giuliani”.

“In occasione delle giornate di Open Day della Polisportiva L’Aquila Rugby ci saremo anche noi con delle dimostrazioni sul campo – ha aggiunto fiduciosa – invito tutte le bambine e le sorelle dei nostri tesserati a partecipare. Il tutto sarà svolto nella massima sicurezza rispettando le norme anti Covid_19.”

Infine la presidente Ciocca ha voluto ringraziare ufficialmente il presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Paolo Mariani per la concessione del campo.