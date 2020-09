L’Aquila, il Convitto Cotugno è salvo: c’è la deroga

L’AQUILA – Anche per quest’anno il Convitto Cotugno ospiterà gli studenti. Ottenuta la nuova deroga.

“La sinergia virtuosa attivata grazie all’immediato intervento della Ministra Lucia Azzolina e messa in atto tra Ministero dell’Istruzione, USR Abruzzo e USP consentirà al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” dell’Aquila di accogliere ed ospitare gli studenti che ne avevano fatto richiesta, anche in questo complesso anno scolastico appena iniziato”. Lo annuncia la stessa istituzione aquilana, sottolineando: “La perdurante emergenza dal 2009, la collocazione del convitto in una struttura provvisoria con appena 23 piccole stanze, in una zona periferica della città ferita non hanno comunque impedito la soluzione dei problemi connessi anche alla emergenza contingente”.

“Il “Cotugno” – si legge nella nota – è un convitto storico, emblema di una città ferita che lo Stato non dimentica. Un risultato importante in un momento delicato e difficile raggiunto anche grazie al grande impegno della Ministra Azzolina: la “scuola” non si è mai fermata per accogliere tutti garantendo il diritto costituzionale allo studio. Il Convitto accoglierà gli studenti iscritti nel rispetto delle disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2″.

“Questa evitata chiusura va dedicata alle tre giovani vittime, ospitate al Convitto la notte del sisma, affinché la “scuola” riaffermi il suo essere luogo di promozione di benessere, condivisione, cultura, accoglienza, inclusione e costruzione collettiva della conoscenza in sicurezza. Da questa deroga, il Convitto intende ripartire con un progetto ambizioso di rilancio, ricercando spazi adeguati e consoni ad una attività sempre più in connessione con la cultura, lo sport e tutte le agenzie educative di una città che sta rinascendo”.