Il Capoluogo lancia il primo podcast, la voce della tua informazione

IlCapoluogo.it da adesso ci mette anche la voce, con il primo podcast innovativo. Pillole di informazione ogni sera, si parte oggi, primo settembre.

Un nuovo servizio: arriva il podcast de Ilcapoluogo.it che ti tiene informato sulle news più importanti del giorno, da L’Aquila e dall’Abruzzo intero.

Le Pillole si trasformano in un podcast territoriale targato IlCapoluogo.it, sul modello di Google e Alexa.

Addio alle vecchie Pillole, ormai famose, soprattutto per gli oltre 7mila numeri di telefono registrati sul servizio broadcast del Capoluogo, che per molti anni sono stati i destinatari delle nostre notizie. I titoli più importanti del giorno sono arrivati sul vostro cellulare, grazie a un semplice broadcast whatsapp. Ora si cambia!

News di cronaca e approfondimenti, interviste ed eventi imperdibili, rigorosamente in tempo reale. Ilcapoluogo.it, questa volta, propone un podcast fresco, puntuale e smart: pronto a raggiungervi quando vorrete.

Una nuova rassegna stampa serale che nasce per stare al passo con i tempi e con uno sviluppo tecnologico inarrestabile, sulla scia di Alexa o Google e i famosi servizi che leggono le notizie selezionate per te, grazie a un semplice comando vocale. Del resto Il Capoluogo d’Abruzzo era sbarcato su Alexa – con una precoce intuizione – già diversi anni fa. Ora si ripropone mettendoci anche la voce, quella della tua informazione!

Noi siamo pronti, tu che aspetti?

IlCapoluogo.it è già presente da tempo all’interno delle skill per Amazon Echo.

Come ascoltare le tue news

Come ascoltare le notizie de Il Capoluogo tramite Amazon Echo? È molto facile: vi basterà pronunciare semplici comandi vocali come “Alexa, quali sono le notizie di oggi? ” oppure “Alexa, quali sono le notizie del giorno?” per fare in modo che l’assistente vocale inizi subito a leggere le notizie più recenti pubblicate da Il Capoluogo.