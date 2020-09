Avezzano, oltre 1 milione di euro per l’Aula Magna del Liceo Scientifico

Oltre un milione di euro per l’aula magna del liceo scientifico di Avezzano.

Firmato il decreto per l’utilizzo delle palestre provinciali in orario extrascolastico

Nuove risorse e possibilità arrivano direttamente dalla Provincia dell’Aquila. Fratelli d’Italia ringrazia il consigliere provinciale Alfonsi per l’impegno profuso.

“A nome di Fratelli d’Italia e mio personale, ringrazio il presidente della Provincia Angelo Caruso ed in particolare il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi, autorevole esponente di Fratelli d’Italia, per aver colto un obiettivo ambizioso e straordinario per la città: il completamento della nuova aula magna del liceo scientifico “Marco Vitruvio Pollione”. Grazie al milione di euro stanziato dall’Ente, la struttura è stata progettata decisamente all’avanguardia, totalmente ‘green’, ovvero a bassissimo impatto ambientale e dotata di tutte le più moderne tecnologie”.

“Altrettanta soddisfazione la esprimiamo per la tempestività con cui il presidente della Provincia dell’Aquila ha firmato l’atteso decreto per l’utilizzo delle palestre di proprietà della Provincia a privati, attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo che stabilisce tutte le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, parte integrante della documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione che le società sportive dovranno presentare al momento della richiesta di concessione delle palestre per l’anno scolastico 2020-2021″.

“È motivo di soddisfazione, per Fratelli d’Italia, sottolineare che tale regolamento, approvato nella seduta consiliare del 19 giugno 2018, è stato curato e ripreso dall’allora Presidente Commissione Statuto, Gianluca Alfonsi, norme che non venivano aggiornate dal 1994”.