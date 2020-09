Aggressioni e abusi, divieto di avvicinarsi a una giovane per un 44enne

Divieto di avvicinamento a una giovane con cui aveva una relazione per un 44enne della zona peligna.

Nella giornata di ieri personale del Commissariato di P.S. di Sulmona ha notificato ad un 44enne, coniugato e residente in un comune del comprensorio peligno, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una giovane donna, con cui aveva una relazione. Il provvedimento si è reso necessario in quanto nel corso delle indagini condotte dagli investigatori, a seguito della denuncia da parte della vittima, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al reato di stalking attuato nei confronti della ragazza.

L’attività svolta ha messo in luce reiterate e quotidiane molestie ed abusi, patiti dalla giovane sin dall’inizio della relazione avvenuta nel 2017, da parte dell’uomo, che le hanno ingenerato paure e stati d’ansia. Inoltre, lo scorso 15 agosto, nel corso di un’ennesima lite, la giovane è stata schiaffeggiata con violenza dall’uomo, causandole numerosi ematomi sul corpo e sul volto, tanto da far ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso.

In relazione a quanto accertato, l’Autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento che impone all’uomo una serie di prescrizioni rigorose, quali il divieto di avvicinarsi all’abitazione e al luogo di lavoro della vittima e, nel caso di incontri casuali, di tenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla ragazza, nonché di evitare ogni tentativo di comunicazione, con qualsiasi mezzo, con la stessa.