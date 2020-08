Covid Sulmona-Pratola Peligna, operatori positivi: ambulatori fermi 2 giorni

Coronavirus in Valle Peligna, dopo l’impennata di contagi registrata in questi ultimi giorni, stop di due giorni delle prestazioni ambulatoriali nei distretti sanitari di Sulmona e Pratola Peligna.

La misura della Asl. Intanto Marsilio rassicura: “Tutti i nuovi contagi si riferiscono ai precedenti focolai emersi”.

Cosa può fare la Regione per ridurre i contagi in Valle Peligna? Marsilio ha spiegato:

“La Regione continuerà a fare quanto fatto fino ad oggi. Tracciando, in maniera sistematica, tutte le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. I positivi emersi, tuttavia, stanno avvenendo, più o meno, secondo pronostico: cioè seguendo i contatti tracciati. Ciò vuol dire che non ci sono nuovi focolai e non c’è una circolazione del virus incontrollata”.

Sulmona e la Valle Peligna sono state teatro dell’insorgere di focolai legati, soprattutto, a situazioni specifiche, strettamente correlate a comportamenti, contesti e alla vita privata delle persone interessate.

“Feste private, luoghi di lavoro, rientri da vacanze hanno prodotto la creazione di questi focolai, che sono stati fortunatamente circoscritti: stiamo continuando a risalire a tutti i contatti che possono avere avuto la sventura di risultare contagiati, con il tracciamento sistematico e i tamponi, dove necessari. Il procedimento che viene attuato fin dall’inizio di questa crisi sanitaria. Tra l’altro, oggi, rispetto a mesi fa, abbiamo la possibilità di effettuare un maggior numero di tamponi, su ogni caso sospetto“.

Sulmona e Pratola Peligna, si fermano le prestazioni locali nei distretti sanitari. L’annuncio della Asl

Stop di 2 giorni delle prestazioni per sanificare i locali e riprendere subito in sicurezza l’attività. È la misura adottata dalla direzione sanitaria della Asl per i distretti sanitari di Sulmona e Pratola Peligna, in seguito ai casi positivi al Covid 19, registratisi nei giorni scorsi a carico di alcuni operatori sanitari che vi lavorano.

L’attività dei 2 ambulatori verrà sospesa oggi e domani, lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, per procedere alle operazioni di bonifica dei locali.

I distretti di Sulmona e Pratola riapriranno al pubblico mercoledì prossimo. La situazione, in ogni caso, è sotto controllo in quanto il direttore sanitario Asl, Sabrina Cicogna, ha fatto scattare tempestivamente tutte le iniziative a tutela della salute pubblica e dei dipendenti.

Gli operatori sanitari dei distretti, risultati positivi al tampone, sono in isolamento e sono state al contempo avviate le procedure per risalire alla catena dei contatti avuti nei giorni scorsi.