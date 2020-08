Maltempo a L’Aquila, strade allagate e alberi caduti: caos viabilità foto

Un violento temporale si è abbattuto su L’Aquila, causando più di qualche disagio. Strade allagate e alberi caduti, diversi gli automobilisti rimasti impantanati.

Un temporale improvviso ha colpito L’Aquila nel pomeriggio e i disagi non sono mancati. Lavori straordinari per Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, alle prese con tombini saltati, allagamenti e alberi caduti a bloccare le carreggiate. Di conseguenza la circolazione cittadina è rimasta, in più punti, bloccata.

In più punti i tombini sono rimasti aperti, costituendo pericolo per gli automobilisti in transito. Da Porta Napoli transito chiuso su via XX Settembre. In corso l’intervento degli operai della GSA per sistemare l’asfalto e le buche a ridosso dei tombini saltati.

Chiusa la Galleria di Collemaggio, in attesa che vengano ripristinate le regolari condizioni di viabilità. In azione un bobcat.

Tra le strade e le zone allagate ci sono: Via Vicentini, Porta Romana, Via Roma, Via Fontesecco, viale della Croce Rossa. In alcuni punti l’acqua è arrivata a superare il marciapiede.

Alcune automobili sono rimaste bloccate lungo viale Corrado IV. Intervenuta anche la Protezione Civile.

Diversi anche gli alberi caduti, sul tratto conclusivo di Via Roma, su via Vasche di Bazzano e lungo via Durini.

In più punti sono saltati blocchi d’asfalto, compromettendo il manto stradale. Segnalazioni e interventi della Municipale necessari sia in Via XX Settembre che in Via Madonna di Pettino.