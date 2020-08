Incendio a Punta Aderci, fiamme sulla spiaggia di Punta Penna

A fuoco l’area protetta di Punta Aderci. Un incendio sta interessando il territorio della Riserva naturale di Vasto, meta di moltissimi turisti ogni estate. Evacuata la spiaggia di Punta Penna.

Giornata di fuoco a Vasto. Un ampio incendio sta bruciando la zona industriale e il territorio della riserva naturale di Punta Aderci. Le fiamme hanno raggiungo la spiaggia di Punta Penna, che è stata evacuata per mettere in salvo tutti i turisti presenti in quel momento.

Richiesto l’intervento del Canadair. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, militari, Protezione Civile e Guardia Costiera.

Come riporta Zonalocale.it, appare già completamente bruciato il promontorio di Punta Penna.

Incendio alla Pineta a San Silvestro, Pescara

Domenica di fuoco. Tre i vasti incendi scoppiati in Abruzzo: uno a L’Aquila, nella zona boscosa della frazione di Casaline di Preturo, uno a Vasto ha colpito la Riserva di Punta Aderci e, a distanza di poche ore, le fiamme si sono alzate dalla Pineta di Colle Renazzo a Pescara, in zona San Silvestro.

Fiamme alte, che sono arrivate a lambire le abitazioni. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco, non solo di Pescara. In arrivo anche due mezzi aerei.

Foto di: blitzquotidiano