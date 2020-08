Incendio a Casaline di Preturo, il vento forte alimenta il fuoco: arriva il canadair

Sta arrivando da Genova un canadair per domare le fiamme, divampate in zona boscosa a Casaline di Preturo, frazione dell’Aquila.

Un nuovo incendio, che sta interessando un’area molto vasta, ha colpito le montagne aquilane. Le fiamme, fortunatamente, sono distanti dalle abitazioni, in quanto la zona attualmente interessata dal fuoco è di montagna.

Sul posto è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il vento forte non sta aiutando le operazioni di spegnimento delle fiamme. Intanto, da mezzogiorno, è in azione l’elicottero della Regione Abruzzo per coadiuvare le operazioni dei pompieri da terra.

Il canadair arriverà da Genova poiché, in questo momento, tutti gli altri mezzi vicini sono impegnati su altri fronti. Attualmente sono attivi ben 15 incendi sull’intero territorio del Centro Italia.

In arrivo, inoltre, una squadra di Vigili del Fuoco da Teramo. Insieme ai pompieri stanno operando gli uomini della Protezione Civile e tre squadre di volontari Pivec.