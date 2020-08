Arte e perdonanza

“Uno scatto in blu”, L’Aquila in cornice: il racconto fotografico della Polizia di Stato

Uno scatto in blu, come il colore simbolo della Polizia di Stato. Da un'idea di Roberto Grillo la mostra che sta conquistando gli sguardi e la fantasia aquilana e non, attraverso le foto scattate dai Poliziotti