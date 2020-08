Addio a Don Tommaso Schedi, storico parroco di Grancia e Pero dei Santi

È morto a 81 anni Don Tommaso Schedi, storico parroco della frazioni rovetane di Grancia (Comune di Morino) e Pero dei Santi (Civita d’Antino).

Per decenni parroco e punto di riferimento di giovani e adulti, nelle comunità in cui ha rappresentato il ruolo di autorità religiosa, promuovendo le visite di Padri missionari nella parrocchie da lui gestite.

In molti giovani di Grancia e Pero dei Santi lo ricordano anche e soprattutto negli anni del Catechismo, quando Don Tommaso – per aiutare le famiglie e i ragazzi negli spostamenti – metteva in moto la sua auto e conduceva i giovani negli spazi dedicati alle lezioni di catechesi, spesso proprio da Grancia a Pero dei Santi, dove era lui stesso ad accompagnare il cammino dei ragazzi verso i Santi Sacramenti di Comunione e Confermazione. Puntuale, disponibile e sempre sorridente, con ogni fedele.

La cara salma è esposta nella Chiesa di San Lidano Abate, a Pero dei Santi, dove domani, domenica 30 agosto, si svolgeranno i funerali, alle ore 16.

Il primo cittadino di Civita d’Antino, Sara Cicchinelli, lo ricorda così:

“Nato a Pontecorvo, viveva nella Valle Roveto dal 73 e ha deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita qui nonostante la grave malattia”.

“Don Tommaso è stato un sacerdote molto attivo e che tutti ricorderanno per le sue abilità tipografiche ed informatiche”.

51 anni di sacerdozio, la maggior parte dei quali trascorsi a Pero dei Santi e Grancia, dove aveva coltivato numerose amicizie e dove ha svolto un importante ruolo religioso e sociale.