Strappa necrologi, medico aquilano nei guai

Aveva strappato dei necrologi riguardanti la morte di un giovane ragazzo. Questa la macabra accusa che ha portato al rinvio a giudizio di un medico aquilano.

Il medico aveva strappato di nascosto i necrologi che riportavano la morte del giovane Tiberio Giorgi, il 22enne di Arischia che ha perso la vita a causa di un incidente stradale

L’inchiesta conclusa due settimane fa p stata portata avanti dal sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, Fabio Picuti.

Il medico indagato, assistito dall’avvocato Carlo Benedetti) ha strappato non solo i manifesti funebri del ragazzo ma avrebbe anche buttato i fiori che la famiglia Giorgi (assistita dall’avvocato del Foro di Milano, Domenico Musicco) riponeva a ricordo.

Per questo macabro episodio la famiglia aveva sporto una denuncia contro ignoti e aveva nominato un investigatore privato dell’Aquila che, attraverso l’uso delle telecamere, avrebbe immortalato il medico mentre strappava i necrologi.

Come riporta Il Messaggero inoltre, il medico è stato accusato anche di atti persecutori perchè avrebbe salutato in diverse occasioni i familiari come se nulla fosse accaduto.