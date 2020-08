Perdonanza 2020, non solo L’Aquila: Porta Santa e indulgenza plenaria anche a Barletta

Celebrazioni per la Perdonanza Celestiniana, 28 e 29 agosto indulgenza plenaria anche a Barletta.

Non solo a L’Aquila: il 28 e 29 agosto anche a Barletta si terranno le celebrazioni religiose della 726ª Perdonanza Celestiniana. Come scrive barlettalive.it infatti è possibile ottenere l’indulgenza pleniaria, visitando il monastero di San Ruggero, una volta aperta la Porta Santa. Tra le condizioni per ottenere l’indulgenza la recita del Credo, Padre Nostro, Ave Maria e Gloria secondo le intenzioni del Papa, accostarsi al Sacramento della Confessione nell’arco di non più di 15 giorni e la Comunione Eucaristica.

Perdonanza 2020 a Barletta, il programma

Venerdì 28 agosto

Ore 18.45, Apertura della Porta Santa e celebrazione eucaristica presieduta da Padre Giustino Pege Abate del Monastero “S. Maria della Scala”, Noci (Ba)

Ore 20.30, Adorazione eucaristica e confessioni

Sabato 29 agosto

Ore 9.00-12.00, 17.00-19.00: Confessioni

Ore 7.00, Ufficio delle Letture

Ore 8.00, Lodi

Ore 8.30, Celebrazione eucaristica

Ore 19.00, Celebrazione eucaristica e Chiusura della Porta Santa, presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie