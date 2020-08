Perdonanza 2020, è il giorno del Corteo della Bolla: si apre la Porta Santa

726esima Perdonanza Celestiniana, L’Aquila è pronta all’evento clou della festa religiosa: il Corteo della Bolla. Nell’estate post Covid il Corteo sarà ‘statico’: partenza alle ore 16,45, poi a Collemaggio, l’apertura della Porta Santa.

Perdonanza 2020, emozione e solennità non mancheranno, nel gran giorno del Corteo della Bolla, che culminerà nell’apertura della Porta Santa. Una tradizione che ricorda l’indulgenza concessa da Papa Celestino V, con la Bolla del 1294, che durerà fino alla sera del 29 agosto.

Perdonanza 2020, come si svolgerà il Corteo della Bolla

Saranno 250 i figuranti dei gruppi storici del territorio aquilano che si disporranno in costume su un lato di viale di Collemaggio. 3mila persone assisteranno complessivamente al corteo statico della Perdonanza 2020, causa misure anti-contagio da Covid19. Si potrà entrare sul viale di Collemaggio a gruppi di 20 persone ogni minuto.

Alle 18,15 comincerà il viaggio della Bolla del Perdono: per la precisione l’astuccio in cui, per secoli, è stato custodito il prezioso documento papale. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, percorrerà viale di Collemaggio, partendo dall’incrocio con viale Crispi. Accanto a lui la Dama della Bolla, il Giovin Signore, la Dama della Croce, il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, due Carabinieri di scorta in alta uniforme e l’araldo civico, che porterà il Gonfalone storico della città di L’Aquila.

Arrivato sul palco antistante la basilica, il Primo Cittadino leggerà la Bolla del Perdono.

Alle 19 inizierà la Santa Messa Stazionale e alle 20 il cardinale Matteo Maria Zuppi aprirà la Porta Santa della basilica di Collemaggio, dando inizio al giubileo aquilano, il primo della storia.

Perdonanza 2020, il programma religioso

La Santa Messa Stazionale delle ore 19, con il rito di apertura della Porta Santa, sarà presieduta da Sua Eminenza il Sig. Cardinale Matteo ZUPPI, Arcivescovo Metropolita di Bologna e concelebrata da Sua Eminenza il sig. Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, dai Vescovi suffraganei delle diocesi di Avezzano e Sulmona-Valva, dal vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D’Ercole, dal Nunzio apostolico Orlando Antonini e dall’arcivescovo emerito mons. Giuseppe Molinari. La Liturgia sarà animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sull’emittente TV2000.

Alle ore 22 è prevista la Perdonanza dei Giovani, degli Scout, delle Aggregazioni laicali e degli Operatori pastorali. Sarà celebrata una Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lorenzo LEUZZI, Vescovo di Teramo-Atri. La Liturgia sarà animata dai rappresentanti dei Giovani dell’Arcidiocesi.

Alle ore 23 “VEGLIA NELLA NOTTE” della Perdonanza fino alle 01.00 a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale. Durante le 24 ore del giubileo della Perdonanza ci sarà la possibilità di confessarsi nei gazebo posti all’ingresso del Parco del Sole (a sinistra della basilica- secondo ingresso Parco del Sole). Per ottenere l’indulgenza, per se stessi o per un defunto, occorre:

1. visitare la Basilica tra i Vespri del 28 e i Vespri del 29 agosto e recitare il Credo, il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice;

2. accostarsi alla Confessione sacramentale e alla Comunione Eucaristica (nello stesso giorno oppure negli otto giorni precedenti o seguenti).

I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardanti le misure anti Covid-19 e a munirsi di mascherina. I fedeli ammessi alla celebrazione del 28 presieduta dal cardinale Zuppi delle ore 19 dovranno dotarsi, come detto, di braccialetto verde. Per le altre messe, invece, non sarà necessario il braccialetto ma bisognerà rispettare le indicazioni degli addetti alla sicurezza.

I fedeli ammessi alle messe saranno in tutto ottomila, 1000 per ciascuna delle 8 celebrazioni che si susseguiranno fino alla chiusura della Porta Santa, la sera del 29 agosto.

Perdonanza 2020, le modalità di accesso alla Basilica di Collemaggio

L’accesso alla Porta Santa sarà libero per tutti, ricordando che il numero massimo delle persone che potrà stazionare all’interno della basilica è di 200; dovrà essere seguito un percorso obbligato che porta davanti alla Bolla esposta e al mausoleo del Papa Santo Celestino V.

La Basilica è aperta per tutta la notte e il giorno successivo, quando sarà chiusa intorno alle 20. Figuranti a parte, è obbligatoria per tutti la mascherina per transitare lungo viale di Collemaggio e per fermarsi sul prato.

Perdonanza 2020, i braccialetti per accedere

Per accedere agli spazi del Corteo si potranno avere: un braccialetto giallo o un braccialetto verde.

Chi avrà il braccialetto giallo potrà percorrere viale Collemaggio e guardare i gruppi storici in costume, per poi uscire da via Caldora, (non è consentito il percorso contrario).

Altri avranno invece un braccialetto verde: oltre a poter transitare per viale di Collemaggio, avranno il posto a sedere per assistere all’arrivo della Bolla e alla Santa Messa Stazionale.

Prenotazione dei braccialetti possibile sulla piattaforma eventbrite, attraverso il link reperibile sulla pagina iniziale del sito della Perdonanza celestiniana, www.perdonanza-celestiniana.it .

Per accelerare le procedure di consegna dei braccialetti, i possessori dei biglietti ottenuti al momento della prenotazione potranno recarsi domani, dalle 9 alle 14 in uno dei tre check-point allestiti al terminal di Collemaggio (piano terra), Villa Gioia (piazzale davanti alla sede comunale) e nel parcheggio del supermercato che si trova nell’area commerciale di fronte al cimitero. Resta sempre possibile effettuare l’operazione di scambio biglietto-braccialetto a partire dalle ore 16.30 in uno dei due ‘check point’ situati lungo viale Crispi, nella parte alta, all’incrocio con via XX settembre, e nella parte bassa vicino a porta Napoli.

Si ricorda che si potrà entrare sul viale di Collemaggio a gruppi di 20 persone ogni minuto.

Diversamente abili. Sono intervenute delle modifiche rispetto alle comunicazioni dei giorni precedenti. I diversamente abili dovranno parcheggiare tutti al piano esterno del terminal di Collemaggio. Chi vorrà andare direttamente nei posti riservati davanti al palco per assistere alla Santa Messa Stazionale entrerà da via Caldora. Chi invece vorrà vedere i gruppi storici schierati lungo viale Collemaggio avrà a disposizione un bus navetta che, dal terminal, arriverà a viale Crispi. Anche per i diversamente abili occorre la prenotazione, sempre attraverso il link pubblicato sulla pagina iniziale di www.perdonanza-celestiniana.it .

Perdonanza 2020, viabilità e bus navetta

Bus navetta.

Il bus navetta gratuito di collegamento tra il terminal e il centro storico, oggi, 28 agosto effettuerà il seguente percorso: terminal, via Strinella, via Pescara, via Zara, via Signorini corsi fino largo Pischedda. Rientro: via Signorini corsi, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini, viale Gran sasso, via Strinella, terminal di Collemaggio. Sarà in funzione dalle 8.40 alle 20.30, con una partenza ogni quindici minuti.

Viabilità.

Fino al 30 agosto, dalle 18 all’1 del giorno successivo, sarà vietato il transito a corso Federico II e a piazza Duomo, con divieto di sosta. Lungo via XX settembre, a partire dall’incrocio con via Sant’Andrea in direzione villa comunale è vietato parcheggiare sui due lati della strada, con rimozione forzata, dalle 20 all’una del mattino successivo. Transito e sosta vietati in via Josè Maria Escrivà, eccezion fatta che per i veicoli dell’organizzazione degli eventi. Dalle 11 alle 22 di oggi e dalle 17 alle 22 del 29 agosto, in occasione del corteo della Bolla e del corteo di rientro, sarà vietata la sosta su via Caldora (tra il tunnel di Collemaggio e viale di Collemaggio), via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel di Collemaggio e via Cencioni). Strade e piazze nell’area del corteo della Bolla del 28 e del corteo di rientro del 29 saranno chiuse in quei due giorni.

Le ordinanze con il dettaglio della circolazione nel periodo della Perdonanza, che comunque salvaguardano le esigenze dei residenti e pongono delle deroghe per gli autorizzati, sono pubblicate nell’area amministrazione trasparente del sito internet del Comune, a questo indirizzo .

Stop ai cantieri.

Con ordinanza del sindaco è stata disposta la sospensione dei cantieri, sia pubblici che privati, dalle ore 12.30 di oggi, sulle seguenti strade: corso Vittorio Emanuele (da piazza Battaglione degli Alpini a Piazza Duomo), corso Federico II, piazzetta delle Acacie, viale Crispi, viale di Collemaggio. Fino al 30 agosto, tutti i cantieri pubblici e privati ricompresi all’interno delle mura cittadine e nelle immediate vicinanze della parte esterna delle stesse devono sospendere l’attività alle 17.