Le interviste

Perdonanza 2020, corteo, mascherine e suggestioni: le interviste

Perdonanza 2020: un corteo statico, "anomalo" ma non meno suggestivo per questa 726' edizione della Perdonanza. Il sindaco Biondi al Capoluogo: "La forza di Celestino V ci accompagnerà anche in questa edizione". L'On. D'Eramo: "Questa edizione ricorda la drammaticità di quella post sisma"