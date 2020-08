L’Aquila: fine settimana spartiacque tra il caldo e l’aria fresca atlantica previsioni

L’Aquila – Come da titolo, l’ultimo fine settimana di agosto, fungerà da spartiacque tra due situazioni bariche diametralmente opposte. Infatti ad un sabato ancora molto caldo e soleggiato, seguirà una domenica che vedrà un progressivo deterioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal nord Italia, dove in realtà già da sabato si avranno le prime avvisaglie.

Infatti la campana anticiclonica disposta da sudovest verso nordest, verrà smantellata da un primo affondo perturbato con caratteristiche prettamente autunnali; il flusso umido da meridione, andrà a cozzare contro l’aria fresca atlantica in ingresso da nordovest; questo porterà alla genesi di imponenti ammassi nuvolosi che sfoceranno in intensi eventi temporaleschi. Dopo le prime avvisaglie a metà della giornata di domenica, dalla tarda serata si aprirà un canale perturbato sul Tirreno centrale, che si estenderà verso la nostra regione apportando intense precipitazioni, principalmente sui versanti occidentali più esposti. Ma entriamo nel dettaglio previsionale.

Sabato 29 agosto avremo diffusa stabilità atmosferica. Poche nubi o velature in transito da ovest in un contesto molto caldo. Ventilazione moderata da sudovest. Temperature in ulteriore aumento con valori minimi di +13/+18 ° C e massime di +31/+35 °C.

La giornata di domenica 30 agosto, vedrà iniziali condizioni di tempo soleggiato. Con il trascorrere delle ore però, avremo un primo aumento della nuvolosità a partire dalle zone più occidentali della regione, dove non si esclude qualche rovescio o piovasco sparso in rapido esaurimento. Dalla tarda serata, con prosecuzione nella notte su lunedì invece, avremo un poderoso peggioramento in arrivo da sudovest accompagnato da intense precipitazioni ed occasionali episodi temporaleschi. Venti moderati da sudovest in intensificazione dalla serata con rotazione a nordovest.

Temperature minime stazionarie con valori di +13/+17 °C massime in leggero calo fin verso i +30/+34 °C.

(Andrea Cucchiarella)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)