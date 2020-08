Cotugno, 700 mila euro per un prefabbricato: ospiterà 10 aule

Il liceo Cotugno dell’Aquila avrà una nuova sede per ospitare 10 aule.

La nuova sede del liceo Cotugno sarà di circa 700 metri quadrati e verrà posizionata a Collesapone per ospitare uno degli indirizzi.

Questa la soluzione individuata dalla Provincia dell’Aquila per rispondere all’emergenza Covid e far partire il nuovo anno scolastico in maggiore sicurezza.

Nella nuova struttura saranno ricavate 10 aule, di cui una ad uso ufficio. L’operazione permetterà di dare maggiore respiro anche alle altre scuole superiori della città. Le sei aule dell’istituto Colecchi, a Collesapone, lasciate libere dai licei del Cotugno, sono state riassegnate allo Scientifico, che ne ha fatto richiesta.

Nei giorni scorsi l’Ente ha risposto all’avviso pubblico del Ministero, che stanzia risorse per la realizzazione di sedi temporanee uso scuole, chiedendo 700mila euro per realizzare la nuova struttura.

Il decreto per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa in materia di emergenza Covid-19, è stato firmato ieri dal presidente della Provincia, Angelo Caruso.

Come riporta Il Centro sono stati assegnati dal governo fondi per complessivi 750mila euro, ripartiti nelle varie realtà.

Al liceo Cotugno è stato assegnato anche il Musp liberato dall’istituto Filippini, in via Madonna di Pettino, su cui sono stati effettuati lavori di adeguamento per 77mila euro. La scuola può contare, inoltre, sui moduli di via Ficara, via Acquasanta ed ex Dottrina Cristiana in via Madonna di Pettino.