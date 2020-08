Coronavirus, tre insegnanti in provincia dell’Aquila positivi ai test sierologici

Sono tre gli insegnanti risultati positivi al Coronavirus dopo i primi test sierologici ai quali sono stati sottoposti i docenti in Abruzzo.

In questi giorni si stanno sottoponendo ai test sia insegnanti sia personale non docente di scuole in provincia dell’Aquila: tre i positivi ai sierologici che ora saranno sottoposti a tampone.

I test sono cominciati l’altro ieri e, secondo quanto si è appreso da fonti della Asl provinciale, finora hanno riguardato una cinquantina di persone.

Sempre secondo quanto si è appreso ci sarebbero alcuni medici di famiglia, cui è demandato il compito di eseguire i test, che si rifiutano di effettuarli.