Battaglione Alpini L’Aquila, cambio al vertice: Roberto Tosto è il nuovo comandante

L’Aquila, 28 agosto 2020 – Cambio della guardia alla caserma “G. Pasquali” dove, nel corso di una breve cerimonia, il Tenente Colonnello Mario Bozzi ha ceduto il comando della storica unità di alpini abruzzesi al pari grado Roberto Tosto.

Nel corso dell’anno e mezzo di comando del Tenente Colonnello Bozzi, il battaglione “L’Aquila” ha svolto molteplici attività operative ed addestrative, tra le quali l’operazione “Strade Sicure”, dove ha operato in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia nella città di Roma e in altre località nelle zone colpite dagli eventi sismici in centro Italia, proseguendo inoltre l’addestramento peculiare della specialità alpina sulle montagne abruzzesi.

Il Tenente Colonnello Roberto Tosto, proveniente dal Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, può vantare una vasta conoscenza del tessuto sociale abruzzese e della realtà in cui operano gli alpini del battaglione, per aver in passato comandato a L’Aquila e all’estero la 108^ compagnia denominata “A Zump de Camosc”.