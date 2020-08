Perdonanza 2020, il Covid non ferma la Campestrina

L’AQUILA – Manifestazione a porte chiuse per la Campestrina della Perdonanza 2020.

Organizzata dall’Atletica L’Aquila, venerdì 28 agosto torna puntuale la Campestrina della Perdonanza, anche quest’anno all’interno dei programmi della 726ª Perdonanza Celestiniana. La manifestazione giunta alla 41ª edizione, è una delle più longeve dell’Atletica L’Aquila, quella più viva nei ricordi di tanti aquilani e aquilane, che oggi invece portano a correre i loro figli.

Nata il 31 agosto del 1980, la Campestrina della Perdonanza ha contribuito insieme al Fuoco del Morrone, alla rivitalizzazione delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana. La manifestazione non competitiva è riservata a bambini e ragazzi, fino a 15 anni di età, che si cimenteranno su specialità conoscitive dell’atletica leggera (velocità, vortex, salto in lungo e staffetta), della formula “corri/salta/lancia” e laboratori teatrali sulla storia dei Quarti Aquilani. Si svolgerà anche la 7^ edizione del CorrinsiemeaNoi, corsa per bambini e ragazzi diversamente abili e particolare momento di inclusione sociale.

Negli anni la location simbolo della Campestrina della Perdonanza solitamente è stato il Piazzale antistante la Basilica di Collemaggio; quest’anno purtroppo, per via delle linee da seguire e dettate dall’emergenza COVID, lo scenario sarà quello del campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare”, dove la pista di atletica leggera, con lasuddivisione in corsie, ben si adatta a favorire il rispetto delle regole del distanziamento sociale. Tutto l’evento si svolgerà a porte chiuse, con rilascio di autocertificazione da parte dei partecipanti, misurazione della temperatura corporea ed obbligo di ingresso all’impianto con mascherina. Inoltre verranno messi a disposizione dei partecipanti, tutti i prodotti per la disinfezione (gel e spray igienizzanti) e bagni esterni alle tribune opportunamente disinfettati.

Ritrovo ore 9,30 campo di atletica leggera “I. Di Cesare” Via Beato Cesidio – L’Aquila. Iscrizione € 4,00 (quattro/00). Ci si può iscrivere fino a mezz’ora prima dell’inizio manifestazione, che avverrà alle ore 10,00. Le categorie ammesse sono state suddivise nei seguenti gruppi : orsetti e pulcini 4-5 anni, tigrotti e scoiattoli 6-7 anni, lupetti e aquilotti 8-9 anni, aquile 10-15 anni. A tutti gli iscritti maglia storica della Campestrina della Perdonanza e medaglia ricordo. Ci si può iscrivere per posta elettronica ai seguenti indirizzi: corfisch@gmail.comguardiania.atleticalaquila@gmail.com e anche su WatshApp ai numeri 3714562781-3478241171