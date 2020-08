Marsica, partono i lavori su tre strade: SP 19, SP 117 e SP 17

Viabilità Marsicana: lavori su tre strade. Questi gli interventi al via: lavori sulla S.P. 19 “Ultrafucense”, S.P. 117 “della Vallelonga” e S.P. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” per oltre 344.000 euro.

Sono stati affidati i lavori di adeguamento delle pavimentazioni per la messa sicurezza del piano viabile in tratti alterni sulla S.P. 19 “Ultrafucense” e S.P. 117 “della Vallelonga”, che collegano Celano (L’Aquila) con Villavallelonga e la S.P. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” che collega Pescina (L’Aquila) con i paesi dell’Alto Sangro, per un importo contrattuale pari a € 344.089,98 al netto dell’Iva. I lavori saranno realizzati dall’impresa Sabina Conglomerati s.r.l. con sede in Catino (Rieti).

“Continuano i lavori sulle strade della Marsica – dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi – sulle quali carrabili questa provincia ha investito negli ultimi anni milioni di euro, indice di concretezza e buon lavoro svolto da questa consiliatura. I lavori erano attesi da anni e rappresentano un segnale positivo delle istituzioni per garantire sicurezza ai cittadini e fattore di positiva deterrenza allo spopolamento delle aree interne oltre che un incentivo al rafforzamento della presenza turistica. Ringrazio quanti hanno contribuito alla celere realizzazione del progetto a iniziare dai colleghi consiglieri della Marsica, il dirigente del settore viabilità della Provincia, Ing. Nicolino D’Amico, ai funzionari d’area e tutto il settore”.