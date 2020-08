Settantenne ritrovato morto nel Fucino, non era rincasato dopo un incidente

Settantenne di San Benedetto dei Marsi ritrovato morto nel Fucino. Era uscito per una visita mai effettuata.

Era uscito di casa per una visita al Pronto soccorso, ma – effettuato il triage – è andato via senza farsi visitare. L’uomo, Agostino Cerasani, ingegnere sulla settantina, ha poi avuto un piccolo incidente lungo la strada 21 del Fucino, andando a sbattere con l’auto contro un terrapieno.

Non vedendolo rientrare, i familiari hanno allertato i soccorsi. L’uomo è stato rinvenuto morto all’interno della sua auto, sulla stessa strada 21; il decesso probabilmente è stato causato da problemi di salute, ma sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.