Passaggio a livello chiuso S.Elia, il calvario dei residenti

Passaggio a livello chiuso a Sant’Elia chiude e crea problemi ai residenti

La denuncia arriva alla redazione tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo”.

Non è il primo caso di un passaggio a livello chiuso in città che ha creato diversi problemi ai residenti. Alcune settimane fa, dopo una segnalazione al Capoluogo, è stato riaperto quello di Pile che aveva letteralmente segregato in casa alcune famiglie, tra cui anziani.

La chiusura del passaggio a livello di Sant’Elia ha creato problemi non Slo ai residenti am anche al piccolo alimentari del paese che in questo modo è diventato irraggiungibile.

“Nessuno ha fatto nulla per impedirlo oppure chi c’ha provato non c0è riuscito – spiega il residente al Capoluogo – siamo stati segregati in qualche modo perchè adesso per uscire bisogna aggirare quella strada e fare circa 2 km in più per poter uscire. Non solo, anche i nostri figli a piedi o in bicicletta non riescono a muovermi”.

