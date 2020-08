Droga a un minore, arrestato ex educatore di casa famiglia

SULMONA – Cessione di droga a un minore, la Finanza arresta un ex educatore di una casa famiglia della Valle Peligna.

Continua l’attività delle Fiamme Gialle a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, anche in piena estate, periodo caratterizzato dalla presenza sul territorio aquilano di molti turisti. I militari della Compagnia di Sulmona, avuta notizia di un possibile episodio di spaccio di droga ad opera di un cittadino italiano, già educatore presso una “Casa Famiglia per minori” della Valle Peligna, ponevano in essere una specifica attività di osservazione e pedinamento. In particolare, i militari, intervenuti nei pressi dell’abitazione del sospettato, accertavano la cessione di stupefacente ad un minore, attualmente ospite della citata Casa Famiglia, sequestrando due dosi di marijuana e procedendo alla perquisizione personale e domiciliare nei confronti dello spacciatore.

Rinvenuti e sequestrati 6 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e 9 piante di cannabis (coltivate sul bancone) nonché numerosi semi di cannabis e materiale per la vendita e il confezionamento.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, l’uomo – colto in flagranza del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 – veniva posto agli arresti domiciliari, mentre l’acquirente veniva segnalato al Prefetto di L’Aquila per violazione all’art. 75 del D.P.R. 309/90.

La citata attività rafforza e consolida, ancora, gli sforzi già attuati dal Corpo nel contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e si inquadra nella continua attenzione rivolta al territorio aquilano mirando a salvaguardare la vita umana in generale e dei più giovani in particolare.