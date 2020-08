Antonello Venditti e l’orchestra del Casella: magia a Collemaggio

Antonello Venditti incanta L’Aquila e la sua 726esima Perdonanza Celestiniana.

Il cantautore romano, Antonello Venditti, regala i suoi successi alla platea di Collemaggio e a una città intera. Molti lo hanno seguito anche dai maxischermi, emozionandosi sulle note di capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana.

Antonello Venditti e l’orchestra del Conservatorio Casella ad accompagnarlo: magia a Collemaggio per il concerto clou della Perdonanza Celestiniana, giunta alla sua 726esima edizione.

Sotto il Segno dei Pesci, Notte prima degli Esami, Alta Marea, In questo mondo di ladri, Unica. Un elenco lungo di capolavori, firmati da Antonello Venditti, hanno preso vita sul palco di Collemaggio, in uno spettacolo unico di luci ed emozioni. Il concerto, subito sold out non ha deluso le aspettative: a Venditti il sindaco Biondi ha donato il rosone di Collemaggio, “simbolo della tenacia degli aquilani”.

Alcune immagini dello spettacolo di ieri sera, martedì 25 agosto, a Collemaggio.

“L’Aquila ha bisogno di un nuovo racconto, perché l’Italia non sa come state tutti voi, cos’è L’Aquila in questo momento. Il terremoto, la ricostruzione…giusto parlarne, ma adesso parliamo anche di quanto L’Aquila sia una città meravigliosa”. Con queste parole Antonello Venditti ha salutato L’Aquila.