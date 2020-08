25 anni d’amore per Luigi e Catia

Oggi, 26 agosto 2020, Luigi e Catia festeggiano le loro Nozze d’argento.

Tanti auguri a voi che siete una coppia fantastica, esempio per le vostre figlie e ispirazione per chi vi circonda. In questi 25 anni ne avete vissute molte di avventure, belle o brutte che siano state ne siete usciti sempre vincitori.. e soprattutto sempre insieme!

Mille i sogni che avete realizzato e mille ancora ne realizzerete, continuando a coltivare il vostro forte e sincero amore che vi ha portato fin qui!

Vi auguriamo con tutto il cuore di amarvi sempre come fosse il primo giorno e di continuare a diffondere ovunque andiate e sempre più i valori portanti della vostra vita.

Felice venticinquesimo anniversario!

La vostra splendida famiglia.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.