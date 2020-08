Perdonanza 2020, è il giorno di Antonello Venditti

Perdonanza 2020, è il giorno del concerto di Antonello Venditti: il cantautore romano scalderà il pubblico di Collemaggio e, in collegamento dalla Villa e da Piazza Duomo, quello presente davanti ai maxischermi. Biglietti esauriti. Tutti gli eventi di oggi 25 agosto.

Sold out in poche ore – e in assenza quasi totale di polemiche, al contrario di quanto accadde l’anno scorso – i biglietti per lo spettacolo con Antonello Venditti di oggi, martedì 25 agosto.

Tutto esaurito e grande attesa per il concerto di Antonello Venditti: già nel primo pomeriggio di ieri non erano più disponibili sulla piattaforma evenbrite.it (unica ufficiale per l’acquisto e la prenotazione) i biglietti riservati ai disabili, per il piazzale di Collemaggio e per i due maxi schermi posizionati a Piazza Duomo e alla Villa Comunale.

Al Piazzale di Collemaggio per la 726esima edizione della Perdonanza Celestiniana il noto e iconico cantautore romano Antonello Venditti sarà il protagonista indiscusso dell’evento “Antonello Venditti… Racconti conto” in cui si racconterà con musica e parole. Sul palco con il grande artista, l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

I varchi di ingresso a Collemaggio saranno aperti alle 19.30 e saranno chiusi intorno alle 20.30. Il Comitato Perdonanza invita pertanto a non presentarsi in largo anticipo ai varchi onde evitare assembramenti.

Perdonanza 2020: gli eventi di oggi, 25 agosto

Tra gli altri appuntamenti nel programma di oggi della Perdonanza Celestiniana,