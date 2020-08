L’Aquila, stroncato da malore a piazza Duomo: i funerali a Cittaducale

L’Aquila – Si terranno a Cittaducale i funerali dell’uomo stroncato da un malore mentre si trovava a Piazza Duomo in attesa dell’esibizione del figlio.

L’uomo, come riportato dal Capoluogo, era il presidente di una delle Ande che ieri sera si è esibita nell’evento in programma per la Perdonanza.

Inutili i soccorsi che sono stati tempestivi.

I funerali ci saranno domani, mercoledì 26 agosto alle 16, domani presso la Chiesa di Santa Maria del Popolo a Cittaducale.