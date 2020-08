L’Aquila, il Premio Rotary Perdonanza al professor Franco Marinangeli

L’AQUILA – Venerdì 28 agosto verrà assegnato il Premio Rotary Perdonanza al professor Franco Marinangeli e al personale sanitario impegnato contro il Covid 19.

Venerdì 28 agosto alle ore 10,00 presso l’aula “Dal Brollo” dell’Ospedale San Salvatore anche quest’anno, seppure in forma ridotta a causa del Coronavirus, i due club Rotary dell’Aquila assegneranno il Premio Rotary Perdonanza. Il Comitato Rotary Perdonanza Celestiniana 2020 di L’Aquila conferirà il prestigioso riconoscimento al prof. Franco Marinangeli e ai Medici e a tutto il personale sanitario dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’ospedale Civile San Salvatore di L’Aquila che con impegno responsabile e grande umanità, si sono spesi in favore delle persone colpite dal COVID 19. Professionisti che osservano il giuramento di Ippocrate oltre il limite della propria sicurezza nella volontà di salvare vite umane, centrando in pieno così l’ideale rotariano del Servizio al di sopra di ogni interesse personale.

Il riconoscimento, come detto, verrà consegnato la mattina del 28 agosto presso l’Aula Alice Dal Brollo dell’Ospedale di L’Aquila al Primario, Prof. Franco Marinangeli. Saranno presenti, tra gli altri, la Governatrice del Distretto Rotary 2090, Rossella Piccirilli,il Presidente del Rotary Club di L’ Aquila, Marisa D’Andrea, il Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso di Italia, Antonio Durantini, il Presidente del Comitato Rotary Perdonanza, Paola Iorio, il Magnifico Rettore dell’università degli studi di L’Aquila, prof. Edoardo Alesse, il Direttore Generale della ASL 1 di L’Aquila, dott. Roberto Testa.

Il premio viene assegnato alle persone fisiche o alle istituzioni che si sono particolarmente distinte in attività umanitarie e/o abbiano svolto un ruolo di primo piano a favore della collettività.

Il Lions Club L’Aquila, invece consegnerà la “Croce di Celestino” all’Ordine dei Medici, giovedì 27 agosto.