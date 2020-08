Perdonanza 2020, Antonello Venditti sold out

Perdonanza 2020, sold out i biglietti per lo spettacolo con Antonello Venditti di martedì 25 agosto.

Tutto esaurito e grande attesa per il concerto di Antonello Venditti: non sono più disponibili sulla piattaforma evenbrite.it (unica ufficiale per l’acquisto e la prenotazione) i biglietti riservati ai disabili, per il piazzale di Collemaggio e per i due maxi schermi posizionati a Piazza Duomo e alla Villa Comunale.

Qualcuno, come accaduto per la serata inaugurale di ieri, domenica 23 agosto, prenderà posto sui muretti dell’ex ospedale psichiatrico oppure ai tavolini dei locali su Piazza Duomo.

Al Piazzale di Collemaggio per la 726esima edizione della Perdonanza Celestiniana il noto e iconico cantautore romano Antonello Venditti sarà il protagonista indiscusso dell’evento “Antonello Venditti… Racconti conto” in cui si racconterà con musica e parole. Sul palco con il grande artista, l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Venditti ha segnato l’adolescenza e l’età adulta di generazioni, tutti più o meno conosco successi come “Notte prima degli esami” , “Ci Vorrebbero un amico” o “Roma Capoccia”.

La voce di Radio 1, Gianmaurizio Foderaro tesserà la trama del racconto.