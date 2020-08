L’Aquila, 20enne rientrata dalla Sardegna positiva al Coronavirus

L’AQUILA – Giovane di 20 anni ricoverata al Reparto di Malattie Infettive: trovata positiva al Coronavirus.

Si trova ricoverata presso il Reparto Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila la giovane donna di 20 anni risultata positiva al Coronavirus.

La giovane era rientrata da poco da un viaggio in Sardegna.

Sono complessivamente 3652 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 19 e 88 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

Del totale dei casi positivi, 345 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+4 rispetto a ieri), 899 in provincia di Chieti (+1), 1674 in provincia di Pescara, 701 in provincia di Teramo, 31 fuori regione e 2 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.