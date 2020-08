L’Aquila 1927, test precampionato con il Castelnuovo Vomano

Mercoledì 2 settembre amichevole con il Castelnuovo Vomano per L’Aquila 1927.

Dopo il triangolare amichevole con Napoli e Castel di Sangro previsto per venerdì 28 agosto proprio a Castel di Sangro, sede del ritiro precampionato del Napoli, e il match con il Trastevere in programma per sabato 5 settembre, L’Aquila 1927 è chiamata a un ulteriore test precampionato.

Presso lo stadio “Gran Sasso d’Italia”, rigorosamente a porte chiuse, come prevedono le misure anti Covid, si terrà infatti l’incontro amichevole L’Aquila 1927 – Castelnuovo Vomano, squadra vincitrice dell’ultimo campionato di Eccellenza, pronta per la sfida della serie D.