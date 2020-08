Per i Pasticci di Ale, Gnocchetti di grano duro alla parmigiana: un piatto tradizionale, sempre gradito.

Ingredienti:

– gnocchetti di grano duro

– melanzana (io ho usato quella bianca)

– pomodori freschi per il sughetto

– polpa di pomodoro q.b.

– olio evo

– parmigiano

Pulite accuratamente i pomodori, eliminate la pelle e tagliateli in pezzetti. Fate con stesso con la melanzana. Lasciate cuocere in una padellina con un po’ di acqua, per i più piccoli, o con un soffritto, per i più grandi, ed aggiunte un po’ di polpa di pomodoro. Cuocete gli gnocchetti al dente. Ponete il sughetto ottenuto in precedenza su un piatto fondo e condite con olio evo e parmigiano. Aggiungete la pasta, amalgamate il tutto e buon appetito.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/08/gnocchetti-di-grano-duro-alla-parmigiana.html?m=1